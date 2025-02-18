Снежные склоны и трассы Минска ждут любителей активного отдыха

Мороз, солнце и снег. На крутых горнолыжных склонах в центре Минска этого достаточно. Любители зимних активностей наслаждаются спортивной атмосферой в горнолыжном центре в микрорайоне Курасовщина.

Семь генераторов покрывают гору в белорусской столице искусственным снегом. Он устойчив к перепаду температур и позволит продолжить сезон даже в марте.

А команда опытных инструкторов готова помочь уверенно стоять на сноуборде и горных лыжах. Даже школьников младших классов научат спускаться вниз стильно, как здесь говорят, на "канте".

Перемещаемся со снежных спусков на отлогие дистанции. Лыжероллерная трасса в Веснянке привлекает своей протяженностью - проложено уже 3 км. Здесь преодолевают крутые виражи любители бегового стиля.