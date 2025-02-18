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Снежные склоны и трассы Минска ждут любителей активного отдыха
Мороз, солнце и снег. На крутых горнолыжных склонах в центре Минска этого достаточно. Любители зимних активностей наслаждаются спортивной атмосферой в горнолыжном центре в микрорайоне Курасовщина.
Семь генераторов покрывают гору в белорусской столице искусственным снегом. Он устойчив к перепаду температур и позволит продолжить сезон даже в марте.
А команда опытных инструкторов готова помочь уверенно стоять на сноуборде и горных лыжах. Даже школьников младших классов научат спускаться вниз стильно, как здесь говорят, на "канте".
Перемещаемся со снежных спусков на отлогие дистанции. Лыжероллерная трасса в Веснянке привлекает своей протяженностью - проложено уже 3 км. Здесь преодолевают крутые виражи любители бегового стиля.
Работает комплекс ежедневно до девяти вечера. Прогулки на лыжах в темное время суток также возможны: предусмотрено современное диодное освещение по всей дистанции. Так что организаторы ждут всех любителей активного образа жизни, чтобы они успели поймать вайб этой зимы.