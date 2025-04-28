Сохранить историю и память. В Волгограде стартовал патриотический форум Союзного государства

Международный патриотический форум Союзного государства "Великое наследие - общее будущее" уже стартовал в Волгограде. Узнали, какие вопросы в центре внимания участников диалоговой площадки?

В оборонно-спортивном лагере "Авангард" 28 апреля стартовал масштабный патриотический форум. Символически международный диалог Союзного государства открыли два крыла молодежи Беларуси и России. Это молодежная палата при Парламентском собрании Беларуси и России и Молодежный парламент при Государственной Думе. Всего порядка 50 человек говорили и обсуждали важное, как сегодня не только сохранить нашу общую историю и правду о Великой Победе, а еще и какие механизмы и инструменты необходимо использовать, чтобы те страшные страницы нашей общей истории впредь не повторились.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1e917b6f-147b-4373-be83-c51af8715d94/conversions/096af198-6063-4309-9e96-3bd59aa50885-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1e917b6f-147b-4373-be83-c51af8715d94/conversions/096af198-6063-4309-9e96-3bd59aa50885-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1e917b6f-147b-4373-be83-c51af8715d94/conversions/096af198-6063-4309-9e96-3bd59aa50885-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1e917b6f-147b-4373-be83-c51af8715d94/conversions/096af198-6063-4309-9e96-3bd59aa50885-xl-___webp_1920.webp 1920w

Артем Туров, председатель комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России, зампредседателя Комитета Госдумы России: "Самое главное в нашей работе - передать правду следующим поколениям, молодым людям, которые, кем бы они в дальнейшем ни стали, чтобы они четко понимали вот эту грань, четко понимали отношения наших стран, нашей истории и защищали ту память, которая была завоевана нашими дедами и прадедами тогда большой многонациональной советской страны, которая защитила себя, восстановила себя, освободила от фашизма и нацизма всю Европу. Наша самая главная задача - бережно сохранять эти факты, говорить о них, передавать следующим поколениям эту историческую правду".

Артем Николаев, председатель Молодежного парламента при Государственной Думе России: "Мы едины в своих помыслах, мы едины в своих планах, мы едины в своих подходах. И это не только на словах. Мы очень плотно работаем с Молодежным парламентом Республики Беларусь и уже реализуем совместные проекты. Мы в 2025 году запустили совместный проект "80 лет нашей Великой Победы". В нем приняло участие уже более 3,5 тыс. человек. Очень большой информационный охват, более 1,5 млн просмотров. Мы сохраняем историческую память. Каждый участник нашего большого проекта пишет историю, историю своей семьи. Как сказал Президент Владимир Владимирович Путин, Россия - это семья семей. Именно с истории нашей семьи начинается история нашей Великой Победы".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2b98de10-eec4-47c2-8c5c-cf85c448df94/conversions/4b0eb93c-dd00-43a5-b915-8ff6ac50329c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2b98de10-eec4-47c2-8c5c-cf85c448df94/conversions/4b0eb93c-dd00-43a5-b915-8ff6ac50329c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2b98de10-eec4-47c2-8c5c-cf85c448df94/conversions/4b0eb93c-dd00-43a5-b915-8ff6ac50329c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2b98de10-eec4-47c2-8c5c-cf85c448df94/conversions/4b0eb93c-dd00-43a5-b915-8ff6ac50329c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Алина Ретькова, зампредседателя Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России: "У нас есть уже реально действующие проекты в Telegram-канале, где мы транслируем историю Великой Отечественной войны на территории Беларуси и России. Рассказываем о подвигах своих прадедов и дедов с помощью таких интернет-ресурсов, где молодежь сейчас проводит большую часть своего времени. Это цели и задачи сохранения исторической памяти, передачи этой истории молодому поколению через такие пространства нам и необходимы. Не только в рамках очных встреч, онлайн-встреч, форумов, концепций, мероприятий, но и, безусловно, эта медиаповестка в том числе".