Сохранность урожая: милиция контролирует ход посевной
Свыше полутысячи нарушений в сельхозорганизациях выявила милиция за время этой посевной. Это были как мелкие хищения продукции, кражи топлива в агропромышленных комплексах, так и отсутствие сторожа на рабочем месте.
Под особым контролем находятся соблюдение трудовой дисциплины, отсутствие рабочих в состоянии алкогольного опьянения, соблюдение условий хранения продукции.
Александр Млынарчик, замначальника ГУОПП МВД Беларуси:
"Участковые инспекторы милиции на постоянной основе контролируют ход посевной кампании. Основная задача - оказание содействия руководителям сельхозорганизаций в соблюдении трудовой дисциплины, а также предотвращение хищений имущества".
В МВД напоминают, что за совершение упомянутых нарушений предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.