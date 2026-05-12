Сохранность урожая: милиция контролирует ход посевной

Свыше полутысячи нарушений в сельхозорганизациях выявила милиция за время этой посевной. Это были как мелкие хищения продукции, кражи топлива в агропромышленных комплексах, так и отсутствие сторожа на рабочем месте.

Под особым контролем находятся соблюдение трудовой дисциплины, отсутствие рабочих в состоянии алкогольного опьянения, соблюдение условий хранения продукции.

Александр Млынарчик, замначальника ГУОПП МВД Беларуси:

"Участковые инспекторы милиции на постоянной основе контролируют ход посевной кампании. Основная задача - оказание содействия руководителям сельхозорганизаций в соблюдении трудовой дисциплины, а также предотвращение хищений имущества".

В МВД напоминают, что за совершение упомянутых нарушений предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.

