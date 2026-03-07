Солнечно и до +15°С - синоптики порадовали прогнозом на 8 марта

Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0f4c314c-a69c-45d0-a3d4-80a280e5871c/conversions/8405e305-e4ab-417c-8347-bede46f240ad-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0f4c314c-a69c-45d0-a3d4-80a280e5871c/conversions/8405e305-e4ab-417c-8347-bede46f240ad-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0f4c314c-a69c-45d0-a3d4-80a280e5871c/conversions/8405e305-e4ab-417c-8347-bede46f240ad-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0f4c314c-a69c-45d0-a3d4-80a280e5871c/conversions/8405e305-e4ab-417c-8347-bede46f240ad-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото БЕЛТА

В Беларуси 8 марта ожидается до плюс 15 градусов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Прогнозируется небольшая облачность и отсутствие осадков. В ночные и утренние часы местами возможен слабый туман, а на дорогах - гололедица. Ветер будет неустойчивым и слабым.