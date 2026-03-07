Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Солнечно и до +15°С - синоптики порадовали прогнозом на 8 марта
Фото БЕЛТА

В Беларуси 8 марта ожидается до плюс 15 градусов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Прогнозируется небольшая облачность и отсутствие осадков. В ночные и утренние часы местами возможен слабый туман, а на дорогах - гололедица. Ветер будет неустойчивым и слабым.

Температура воздуха составит: минимальная ночью - от минус 1 до минус 7 градусов, максимальная днем - от плюс 6 до плюс 12, по западу страны - до плюс 15 градусов.

