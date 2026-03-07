3.74 BYN
2.90 BYN
3.37 BYN
Солнечно и до +15°С - синоптики порадовали прогнозом на 8 марта
Автор:Редакция news.by
В Беларуси 8 марта ожидается до плюс 15 градусов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Прогнозируется небольшая облачность и отсутствие осадков. В ночные и утренние часы местами возможен слабый туман, а на дорогах - гололедица. Ветер будет неустойчивым и слабым.
Температура воздуха составит: минимальная ночью - от минус 1 до минус 7 градусов, максимальная днем - от плюс 6 до плюс 12, по западу страны - до плюс 15 градусов.