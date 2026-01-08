Сотрудники ГАИ оказывают помощь всем гражданам Беларуси в сложных погодных условиях

"Если пришлось сесть за руль, необходимо выбирать наиболее безопасную скорость, увеличить дистанцию и боковой интервал, так как тормозной путь на снегу и льду увеличивается в разы. Двигаться с включенным светом фар и обязательно пристегиваться всем в автомобиле. Избегать любых резких движений и маневров, которые могут привести к неуправляемому заносу и непредсказуемым последствиям. Быть предельно внимательными при проезде переходов и перекрестков, продуваемых участков. В условиях плохой видимости пешеходам важно использовать световозвращатели, находиться подальше от края проезжей части, смотреть по сторонам и быть предсказуемыми. Переходить дорогу только в установленных местах, убедившись, что водители вас видят и успели остановиться. Госавтоинспекция принимает неотложные меры по обеспечению безопасных условий движения. Организована работа по оперативной расчистке дорог. Если в пути вы оказались в опасной ситуации, сообщите об этом по телефону 102. Будьте крайне осторожны, не оставайтесь в стороне, когда кому-то нужна помощь ".