Сотрудники ГАИ оказывают помощь всем гражданам Беларуси в сложных погодных условиях
На оказание помощи всем участникам дорожного движения, оказавшимся в нештатных ситуациях, ориентированы сотрудники милиции.
Анна Банадык, старший инспектор по особым поручениям ГУ ГАИ МВД Беларуси:
"Если пришлось сесть за руль, необходимо выбирать наиболее безопасную скорость, увеличить дистанцию и боковой интервал, так как тормозной путь на снегу и льду увеличивается в разы. Двигаться с включенным светом фар и обязательно пристегиваться всем в автомобиле. Избегать любых резких движений и маневров, которые могут привести к неуправляемому заносу и непредсказуемым последствиям. Быть предельно внимательными при проезде переходов и перекрестков, продуваемых участков. В условиях плохой видимости пешеходам важно использовать световозвращатели, находиться подальше от края проезжей части, смотреть по сторонам и быть предсказуемыми. Переходить дорогу только в установленных местах, убедившись, что водители вас видят и успели остановиться. Госавтоинспекция принимает неотложные меры по обеспечению безопасных условий движения. Организована работа по оперативной расчистке дорог. Если в пути вы оказались в опасной ситуации, сообщите об этом по телефону 102. Будьте крайне осторожны, не оставайтесь в стороне, когда кому-то нужна помощь ".
Сотрудники ГАИ приходят на помощь водителям не только в аварийных ситуациях, но и делают все для того, чтобы их предотвратить. Так, вечером 8 января, чтобы помочь водителям разъехаться в час-пик в центре Минска появились регулировщики. Например, под контролем стражей дорог находилось "сердце" столицы - перекресток проспекта Независимости и улицы Ленина.
Также по вопросам уборки снега можно будет обратиться на горячие линии. Они открыты в каждом из районов столицы. А все неравнодушные жители, готовые помочь в расчистке придомовых территорий, могут присоединиться к наведению порядка - организованы дополнительные точки с инвентарем.