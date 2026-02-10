Соцсети и дети: как оградить ребенка от опасного и ненужного контента

Как оградить ребенка от опасного и ненужного контента? У разных стран свой опыт, например, запрет.

Австралия стала первой страной в мире, которая на законодательном уровне ограничила доступ в социальные сети для детей и подростков в возрасте до 16 лет. Все больше стран, включая Великобританию, Францию, Испанию, это, к слову, далеко не весь список, рассматривают введение подобных ограничений на примере Австралии. Это вызвало большой общественный резонанс. Запретный плод сладок или все же подобные ограничения помогут обезопасить подрастающее поколение.

Напомним, что правительство Австралии еще с декабря 2025 прошлого года (обязало крупнейшие платформы заблокировать более миллиона аккаунтов) юных австралийцев. Обоснования соцсети не защищают детей от вредоносного контента. Закон подвергся критике со стороны крупных технологических компаний, блогеров и самих подростков. А вот родители его по достоинству оценили. Ответственность за несоблюдение правил лежит на самих интернет-площадках.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Конечно, наш формат работы и борьбы, к примеру, с негативными социальными сетями, он, во-первых, демократичный, во-вторых, он сегодня действительно позволяет эффективно бороться с теми вопросами, с теми вызовами, угрозами, которые эти социальные сети несут для нашего общества, для нашей молодежи".

Французские депутаты недавно поддержали аналогичный запрет. 130 парламентариев проголосовали за, тогда как 21 депутат против. По просьбе президента Франции правительство инициировало ускоренную процедуру рассмотрения законопроекта.

Макрон о соцсетях и детях

Новости о планах ввести интернет-ограничения для подростков по всему миру появляются молниеносно. Испания запретит доступ в соцсети детям младше 16 лет. Платформы будут обязаны внедрять системы проверки возраста. Возможность подобных мер изучают также Великобритания, Греция и Австрия.

Дарья Чигрина, блогер-инфлюэнсер: "Я вообще противник полных ограничений, потому что это всегда вызывает обратную сторону медали. И хочется сделать наоборот, еще хуже, еще больше. Поэтому, конечно, в какой-то степени соцсети - это вред, особенно для маленького поколения, но при этом это приносит мне, допустим, как блогеру большую пользу. Я могу с этого и зарабатывать, и общаться, и привлекать новых рекламодателей, и знакомиться с новыми людьми, и вовлекаться в новые проекты. Поэтому я считаю, что, конечно, полных запретов быть не должно. Может быть, такой вариант, как родительский контроль".

В Беларуси регулирование цифровой среды, в первую очередь для детей, существует уже несколько десятилетий. 17 января 2026 года начали действовать важные изменения в закон Республики Беларусь от 19 ноября 1993 года о правах ребенка. Есть блок новаций, связанный с защитой детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.