Современное средство для роста и защиты овощных культур выпустят в Беларуси уже к сезону

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Наука не стоит на месте, идет постоянное ее развитие, проводятся все новые исследования. Так, в этом году белорусские ученые выпустят современное средство для защиты овощных культур.
Научно-производственное объединение "Химический синтез и биотехнологии" представило "БациФагКомпозит" - микробный препарат нового поколения для стимуляции роста, а также защиты огурцов и томатов от болезней.
В прошлом году разработка была признана победителем на выставке-конкурсе "100 инноваций молодых ученых".
Также совместная работа научно-производственного объединения "Химический синтез и биотехнологии" и Бобруйского завода биотехнологий - это новый цех сухих форм биопрепаратов. Его проектная мощность составляет 90 т препаратов в год. При этом экспорт предприятия увеличится в среднем на треть.