Современное средство для роста и защиты овощных культур выпустят в Беларуси уже к сезону

Наука не стоит на месте, идет постоянное ее развитие, проводятся все новые исследования. Так, в этом году белорусские ученые выпустят современное средство для защиты овощных культур.





Научно-производственное объединение "Химический синтез и биотехнологии" представило "БациФагКомпозит" - микробный препарат нового поколения для стимуляции роста, а также защиты огурцов и томатов от болезней.



В прошлом году разработка была признана победителем на выставке-конкурсе "100 инноваций молодых ученых".