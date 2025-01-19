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Современное средство для роста и защиты овощных культур выпустят в Беларуси уже к сезону

Наука не стоит на месте, идет постоянное ее развитие, проводятся все новые исследования. Так, в этом году белорусские ученые выпустят современное средство для защиты овощных культур.

Научно-производственное объединение "Химический синтез и биотехнологии" представило "БациФагКомпозит" - микробный препарат нового поколения для стимуляции роста, а также защиты огурцов и томатов от болезней.

В прошлом году разработка была признана победителем на выставке-конкурсе "100 инноваций молодых ученых".

Также совместная работа научно-производственного объединения "Химический синтез и биотехнологии" и Бобруйского завода биотехнологий - это новый цех сухих форм биопрепаратов. Его проектная мощность составляет 90 т препаратов в год. При этом экспорт предприятия увеличится в среднем на треть.

овощисельское хозяйство