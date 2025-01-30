Спустился по веревке. Домушник украл более 25 тыс. долларов и украшения из квартиры в Новолукомле

Скриншот видео МВД

Вор-домушник украл крупную сумму денег и украшения из квартиры в Новолукомле, спустившись по веревке с крыши на 4-й этаж, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.

В милицию с заявлением о квартирной краже обратился 70-летний житель Новолукомля. Из его жилища пропало более 22 тыс. долларов, около 3 тыс. евро и ювелирные украшения.

Сыщики установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался 55-летний житель Чашникского района. Мужчина ранее работал на фирме, где потерпевший является заместителем директора. Житель Чашникского района предполагал, что бывший руководитель хранит дома крупную сумму. К совершению преступления он готовился около месяца. Дождавшись отъезда жертвы в Минск, ночью мужчина поднялся на крышу пятиэтажки. С помощью бельевой веревки он спустился на четвертый этаж, разбил стеклопакет, проник в квартиру и вынес ценности.

Похищенное мужчина спрятал в тайнике в 20 км от своего дома. Большая часть украденного изъята и будет возвращена законному владельцу.