Сразу после боя курантов в Беларуси родились 5 малышей

И начнем о новой жизни в 2025 году. Практически сразу после боя курантов в новогоднюю ночь в нашей стране на свет появились 5 малышей (4 девочки и мальчик). Трое из них родились в многодетных семьях.

Единственный мальчик родился в Лидской центральной районной больнице. Он оказался четвертым ребенком в семье. В это же время мир впервые увидели девочки из Витебской и Гродненской областей, а также Минска.