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Сразу после боя курантов в Беларуси родились 5 малышей

И начнем о новой жизни в 2025 году. Практически сразу после боя курантов в новогоднюю ночь в нашей стране на свет появились 5 малышей (4 девочки и мальчик). Трое из них родились в многодетных семьях.

Единственный мальчик родился в Лидской центральной районной больнице. Он оказался четвертым ребенком в семье. В это же время мир впервые увидели девочки из Витебской и Гродненской областей, а также Минска.

На 4 минуты позже своих "новогодних" друзей на свет появилась еще одна малышка из Витебска. Она стала седьмым ребенком в семье.

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