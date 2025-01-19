Стабилизировался ли белорусский рынок такси, рассказали в Минтрансе

Погода в Беларуси
Брест0°
Гомель0°
Витебск-1°
Могилев-1°
Гродно-1°
Минск0°
Минск
0°
Какая сегодня складывается ситуация на рынке такси в Беларуси после вступления в силу норм указа Президента № 32 "Об автомобильных перевозках пассажиров", рассказал начальник Главного управления автомобильного транспорта Минтранса Беларуси Андрей Гладкий в "Актуальном интервью".
На сегодняшний момент ситуация на рынке стабилизировалась. Это касается в том числе количества водителей и транспортных средств, которые находятся в реестре. Там уже более 26 тыс. водителей и более 20 тыс. автомобилей-такси.
Гость интервью также отметил, что когда готовилось обоснование к указу Президента № 32, емкость рынка оценивали в 25 тыс. водителей. "Цена сформировалась адекватная и правильная, прежде всего для потребителей", - заметил Андрей Гладкий.
"Как и раньше, в столицу подтягиваются водители, транспортные средства из других регионов, - обозначил он. - Поэтому соблюдается своего рода баланс между спросом и предложением. Рынок и был такой, негатива не наблюдается".