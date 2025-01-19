Стабилизировался ли белорусский рынок такси, рассказали в Минтрансе

Какая сегодня складывается ситуация на рынке такси в Беларуси после вступления в силу норм указа Президента № 32 "Об автомобильных перевозках пассажиров", рассказал начальник Главного управления автомобильного транспорта Минтранса Беларуси Андрей Гладкий в "Актуальном интервью".

На сегодняшний момент ситуация на рынке стабилизировалась. Это касается в том числе количества водителей и транспортных средств, которые находятся в реестре. Там уже более 26 тыс. водителей и более 20 тыс. автомобилей-такси. Андрей Гладкий

Гость интервью также отметил, что когда готовилось обоснование к указу Президента № 32, емкость рынка оценивали в 25 тыс. водителей. "Цена сформировалась адекватная и правильная, прежде всего для потребителей", - заметил Андрей Гладкий.