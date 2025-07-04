Стала известна причина взрыва на автозаправочной станции в Риме

"Мы с дочерью спустились выгулять собаку. Внезапный взрыв - и на нас надвигается огненный шар. Я поняла, что рядом с нами взорвалась машина, в воздухе летали металлические осколки. Я получила легкие ранения ноги, у дочери ожоги", - рассказала Барбара Белардинелли, очевидец происшествия.