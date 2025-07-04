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Стала известна причина взрыва на автозаправочной станции в Риме

Стала известна причина взрыва на автозаправочной станции в Риме. В трубопровод врезался грузовик, прогремел взрыв, начался пожар.

Повреждены многие здания рядом, в частности, учебные заведения.

"Мы с дочерью спустились выгулять собаку. Внезапный взрыв - и на нас надвигается огненный шар. Я поняла, что рядом с нами взорвалась машина, в воздухе летали металлические осколки. Я получила легкие ранения ноги, у дочери ожоги", - рассказала Барбара Белардинелли, очевидец происшествия.

Сообщается уже о 35 пострадавших. Пожар на АЗС в Риме удалось локализовать спустя несколько часов после взрыва.

ИталияЧП