Стало известно, когда у белорусских школьников прозвенит последний звонок

Завершение учебного года - важное событие как для школьников, так и для их родителей и учителей. Министерство образования определило даты последних звонков, выпускных экзаменов и праздничных мероприятий.

У учащихся младших и средних классов занятия завершатся, как обычно, 31 мая. Для 9-х и 11-х - 23 мая. Традиционные торжественные мероприятия "Последний звонок" пройдут 24 мая. Далее у 9-классников выпускные экзамены, а у 11-классников централизованные экзамены.

Анжела Кудоярова, консультант управления общего среднего образования Министерства образования Беларуси:

"Учащиеся, участники централизованного экзамена, должны помнить, что когда они придут на экзамен, с собой они должны взять в аудиторию только паспорт, документ, удостоверяющий личность, и гелиевую черную ручку. В текущем учебном году учащиеся 11 классов, выпускники при написании централизованного экзамена не могут пользоваться средствами связи, мобильными телефонами не только в аудитории, но и на территории пункта проведения централизованного экзамена".

Выпускные экзамены для 9-классников запланированы со 2 по 13 июня. Ученики будут сдавать 4 обязательных предмета: изложения по белорусскому и русскому языкам, контрольную работу по математике, экзамен по билетам в устной форме по истории Беларуси.