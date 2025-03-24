Стало известно, сколько абитуриентов примут белорусские вузы в новом учебном году

В Беларуси утвержден план приема в вузы на 2025 год: более 48 тыс. абитуриентов смогут поступить на бюджет и платное обучение. Об этом рассказали профильные специалисты во время пресс-конференции.

Совсем скоро выпускники белорусских школ и гимназий войдут в самую главную стадию вступительной кампании - сдача ЦТ и ЦЭ и потом уже поступления в вузы. И везде есть свои нюансы. Но начнем с цифр. Как раньше было подмечено, в 2025 году университеты страны примут у себя более 48 тыс. абитуриентов. Из них почти 32 тыс. выделено для бюджетных мест, это на 400 больше, чем в прошлом. Остальные - около 16 тыс. - для платников. Больше всего мест выделено для будущих педагогов, медиков, аграриев и инженеров.

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В последние годы среди белорусской молодежи особо востребованы инженерные специальности. Поэтому в школах год назад были открыты такие профильные классы. И в этом году школы и гимназии выпускают первый поток - это почти 2,5 тыс. человек. В этой вступительной кампании у них есть большой бонус - они могут поступать без экзаменов во все технические вузы страны. Но и тут есть свои нюансы.

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В 2025 году абитуриентов ждет еще пару приятных новостей. Во-первых, появятся новые специальности, и больше всего - в БГУ. Во-вторых, подать документы станет проще: выпускники смогут забронировать удобное время онлайн в личном кабинете на сайте РИКЗ. Выпускник может подать документы сразу в несколько вузов, но только выбрав одну группу специальностей.