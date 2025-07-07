Стало известно, сколько белорусов могут позволить себе здоровое питание

99 % белорусов могут себе позволить здоровое питание. А индикатор ФАО, отражающий энергетическую ценность рациона в процентах от средней потребности, в Беларуси превышает 130 %. Таковы данные Института системных исследований в АПК Национальной академии наук.



Беларусь держит высокую марку производителя продуктов питания. Мы в топ-5 экспортеров молокопродуктов, топ-10 - рапсового масла, в топ-15 - мяса и мясопродуктов. При этом уровень производства основных видов сельхозпродукции в расчете на одного жителя в год существенно превышает показатели наших партнеров по Евразийскому экономическому союзу.



Белорусские продукты знают в 117 странах мира.