Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТранспортТуризмЭкология

Стив Самарин: От Года белорусской женщины мы будем ждать согласия, мира и любви

По мнению эксперта из США Стива Самарина, тому, кто хотя бы раз побывал в Беларуси, облик белорусской женщины забыть невозможно.

"Те, кому посчастливилось побывать в Республике Беларусь, знают белорусских женщин и видели, что они ассоциируются с восхитительной красотой, душевной чистотой, мудростью, современностью, целеустремленностью, с самой жизнью. Поэтому от этого года мы будем ждать согласия, мира, любви, красоты. В отличие от набившего оскомину феминизма, который пропагандируют глобалисты и левые радикалы в странах Запада, Год женщины - это наш взгляд и утверждение истинных традиционных духовных ценностей. В этом заключается сила, мудрость, величие и перспектива великого белорусского народа", - отметил политолог.

Разделы:

ОбществоМнение

Теги:

Стив Самаринмнение