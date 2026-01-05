Стив Самарин: От Года белорусской женщины мы будем ждать согласия, мира и любви

"Те, кому посчастливилось побывать в Республике Беларусь, знают белорусских женщин и видели, что они ассоциируются с восхитительной красотой, душевной чистотой, мудростью, современностью, целеустремленностью, с самой жизнью. Поэтому от этого года мы будем ждать согласия, мира, любви, красоты. В отличие от набившего оскомину феминизма, который пропагандируют глобалисты и левые радикалы в странах Запада, Год женщины - это наш взгляд и утверждение истинных традиционных духовных ценностей. В этом заключается сила, мудрость, величие и перспектива великого белорусского народа", - отметил политолог.