"Раз в 100 лет Европа собирается…", а зачем и почему продолжать без надобности. Тем не менее, ушедшая в народ фраза не совсем точная, но в то же время пророчески меткая. В очередной раз мир сеют, чтобы потом собрать его в виде войны.

Мир пережил и обозначил несколько систем, ставших лицом мирового порядка: Вестфальская, Венская, Версальская, Ялтинско-Потсдамская. Каждая происходила исключительно в результате масштабных военных конфликтов. Переходам предшествовали четкие признаки: инфраструктурная подготовка театров войны, экономическая мобилизация, возврат к всеобщей воинской повинности, системная молодежная подготовка, идеологическое расслоение, создание противостоящих союзов. Что же наблюдаем сейчас?

Итак, статистика, как всегда, неумолима: в 2025 году страны НАТО вложили в милитаризацию полтора триллиона долларов - от оружейных закупок до ядерных намеков - все под соусом демократической бдительности.

Владимир Шаповалов, замдиректора Института истории и политики МПГУ (Россия):

"По данным Стокгольмского института, страны "большой семерки" - США, Британия, Франция, Германия, Италия, Япония и Канада - совокупно имеют более 50 % всех военных расходов мира. То есть Запад - это вооруженный до зубов агрессор. 7 стран, представьте, тратят больше на вооружение, чем 200 других стран, включая Россию, Китай, Индию. Вот такая ситуация. И Запад еще стремится увеличить свои военные ресурсы".

Милитаризация - новый европейский спорт, покруче гольфа. Польша в 2024 году стала рекордсменкой по импорту наступательных вооружений. В 2025-м бюджет Варшавы на оборону - 45 млрд долларов, 4,7 % ВВП, в 2026-м - 4,8 %. А что же социалка? Это все мирское, приоритет - выпуск снарядов 155-милиметровых в 30 раз больше. Балтия следует примеру: Латвия, Литва, Эстония - за 3 % ВВП на HIMARS и дроны. Инфраструктура театра войны? 50-километровая буферная зона: эвакуация жителей, искусственные болота, мины, рвы.

НАТО надувается, словно воздушный шар. Силы быстрого реагирования - с 40 до 300 тысяч, в деле - за 30 суток. В Прибалтике и Польше - батальоны, готовые к "первым актам". Саммит Альянса в Гааге воинственность забетонировал: ПВО в пять раз мощнее, войска и оружие на подъеме, цель - 5 % ВВП к 2035-му. Разве речь об обороне? Скорее, репетиции наступления.

Следующий аспект - Украина - удобный прокси для западных интересов. Помощь в 2025 году - десятки миллиардов евро, с ракетами, F-16 и тайными офицерами НАТО. Война уже в разгаре, но, разумеется, "не их". Германия, бывший экономический паровоз ЕС, переключается на военные пути. Фонд в 500 млрд евро к 2030 году для натовской логистики. "Военный шенген" к 2027 году - войска будут перебрасывать за дни, а не месяцы. Дороги для техники готовили задолго до Украины. 2028-2030 гг. - период, объявленный "стартовым". Для него готовят солдат. Всеобщий призыв появился или грядет в ряде стран. Литва начнет со следующего месяца; Латвия два года как начала; Польша готовит с ноября 2025-го, генштаб выступает за полный возврат повинности; Германия ввела анкеты для 18-летних; Дания со следующего года будет призывать на 11 месяцев женщин; Франция вводит добровольную службу на 10 месяцев с лета 2026-го; Нидерланды и Бельгия на очереди.

Исторически такие переходы, как смена системы международных отношений, занимают десятилетия и сопровождаются масштабным военным конфликтом, переводящим мировую экономику на рельсы войны.