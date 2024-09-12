49 % жилья из годового плана уже построено - подробности разговора в Овальном зале

Строительство заняло первое место среди отраслей по темпам роста зарплаты за 7 месяцев. Об этом рассказал заместитель премьер-министра Анатолий Сивак на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики в Овальном зале Дома правительства. Подробности в сюжете Ольги Анищенко.

25 сентября в Овальном зале состоялся большой обстоятельный разговор о самых народных темах. Например, сколько жилья мы строим, сохраним ли эти темпы впредь, как идет масштабный дорожный апгрейд. Мы помним о поручении на высшем уровне - обновить наши дороги и в городах, и на селе, а также о логистике, транспорте, ЖКХ.

Вице-премьер Анатолий Сивак рапортовал о том, что сделано, и о том, что еще предстоит. Много сказано о строительстве жилья.

Почти половина запланированного уже построена - это 49 % от годового плана.

Это данные за 8 месяцев. С господдержкой возведена треть. Что интересно, очевиден крен в сторону индивидуального жилищного строительства. Сегодня это 53 % введенных в эксплуатацию квадратных метров.

В этом году задан новый вектор жилищной политики - это господдержка при строительстве там, где создаются и развиваются производства. Речь о предоставлении субсидий из бюджета для частичной компенсации кредитов, которые идут на возведение арендных домов. Причем каждую пятую квартиру должны предоставить молодым специалистам. Это важные законодательные новации, они помогут развивать производство и закреплять кадры, особенно на селе.

Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Правительство разрабатывает один нормативный акт, где будут закреплены все формы государственной поддержки граждан. Положения этого акта должны быть изложены простым и понятным языком - это требования главы государства. Для упрощения процесса строительства жилья в настоящее время прорабатывается вопрос закрепления порядка, при котором будущие собственники жилья, юридические и физические лица, максимально исключаются из процесса строительства и будут покупать в основном уже готовое жилье".

Что касается транспортной отрасли, она плюсует. Растут грузообороты, пассажиропотоки. Важнейшей задачей правительство определило обновление автопарка - это и ЖД, и автотранспорт, и общественный транспорт. Причем это не только и не столько столица, в региональном сообщении тоже большие планы по закупкам нового подвижного состава.