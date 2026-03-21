В годы ВОВ в Беларуси уничтожено не менее 12 868 сел и деревень

В апреле 2021 года генеральным прокурором Беларуси было принято решение о возбуждении уголовного дела по фактам геноцида белорусского народа, совершенного нацистскими преступниками и их пособниками в период Великой Отечественной войны и в послевоенное время.

Восстановить историческую справедливость, пресечь фальсификацию событий и сохранить память о трагедии белорусского народа - то, для чего важно было такое масштабное расследование.

До его начала считалось, что на территории БССР в годы оккупации пострадало 9200 сельских населенных пунктов. Материалами уголовного дела подтверждено уничтожение не менее 12 868 сел и деревень. Повторили трагическую судьбу Хатыни, т. е. были сожжены полностью вместе с жителями и не возродились после войны не менее 290 деревень, а не 186, как считалось прежде.

Установлено, что на территории Беларуси немецко-фашистскими захватчиками организовано 580 лагерей смерти, куда нацисты помещали людей помимо их воли с причинением им нравственных и физических страданий, привлечением к тяжелому физическому труду.

За период оккупации немецко-фашистскими захватчиками на нашей земле уничтожено более 3 млн мирных граждан и военнопленных; разрушено 209 городов, в том числе такие крупные, как Минск, Гомель, Витебск и другие; угнано в немецкое рабство более 380 тыс. человек, из которых многие погибли от невыносимых условий эксплуатации. Массовый характер носил и угон на принудительные работы детей, которых зачастую использовали в качестве доноров крови.

В ходе расследования дела о геноциде белорусского народа преступлений установлено и допрошено более 21 тыс. человек. Почти 8 тыс. из них - потерпевшие, в том числе бывшие узники лагерей смерти. Их показания стали частью доказательной базы и позволяют последовательно восстанавливать события тех лет и обстоятельства совершенных преступлений.