Суровая зима стала испытанием для всех животных - как им помогают белорусы
Настоящая зима продолжает проверять на прочность не только белорусов, но и братьев меньших. В условиях глубокого снега и ледяной корки добыть еду самостоятельно диким животным практически невозможно. Пока в лесах специалисты пополняют запасы в кормушках, в агрокомплексах создают "тепличные" условия для телят. С инициативами подключаются и неравнодушные белорусы.
В хозяйстве у Анастасии Чернявской есть 50 лошадей, куры, гуси, утки. Родом девушка из деревни, поэтому с животными связала сама судьба. А в такие морозы нельзя пройти мимо, чтобы не помочь даже диким обитателям.
"Этот мороз переживают вместе и куры, и дикая уточка, которая попала к нам недавно прямо под колеса машины. Также есть лебедь, его привезли из Мяделя. Он питается шинкованной капустой, обязательно должна быть водичка. И цапля здесь затясалась", - рассказала хозяйка агроусадьбы Анастасия Чернявская.
Непростая история и у каждого из аистов: кто-то со сломанным крылом, кого-то нашли почти замерзшим. Их отогрели, организовали питание на высшем уровне. С кормом помогают волонтеры.
Среди спасенных также косуля, которая лежала у дороги, ослабленная, не могла даже двигаться. Но любовь и забота сделали свое дело. Выпустить ее на природу можно будет только после проверки здоровья ветеринаром.
К слову, именно косулям, как говорят опытные егеря, сейчас сложнее всего. Поэтому в каждом охотничьем и лесном хозяйстве работают специальные подкормочные площадки.
Чем сильнее холода, тем чаще звери приходят к кормушкам. Расположены "лесные столовые" на одних и тех же местах, что позволяет лесным обитателям регулярно возвращаться на обед. В меню - сено, зерно, кукуруза и обязательно соль. В хозяйстве Узденского района организовано более 20 таких точек.
С инициативой по поддержке лесных жителей выступил профсоюз работников леса и природопользования. Специалисты закупают необходимый корм.
Юрий Шумский, председатель Белорусского профсоюза работников леса и природопользования:
"Очень сложно косулям и оленям. Если лось более выносливый и питается веточным кормом, то олень и косуля очень подвержены влиянию таких погодных условий. Надеемся, наш вклад пойдет на пользу родной природе, на сохранение нашего биоразнообразия и увеличение численности".
Сохранность животных во время морозов - важнейший приоритет и для работников агропромышленного комплекса. Теплый домик и сытное меню - базовый минимум для каждого теленка. В профилактории агрокомплекса "Возрождение" более130 малышей. Специалисты пополнили кормовой запас, утеплили все постройки, проверили исправность систем отопления и водоснабжения, чтобы в каждом помещении был комфортный плюс, даже когда на улице крепкий минус.
Вся работа на местах координируется в режиме нон-стоп. Такая комплексная поддержка - залог благополучия как домашних, так и диких животных.