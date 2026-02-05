Суровая зима стала испытанием для всех животных - как им помогают белорусы

Настоящая зима продолжает проверять на прочность не только белорусов, но и братьев меньших. В условиях глубокого снега и ледяной корки добыть еду самостоятельно диким животным практически невозможно. Пока в лесах специалисты пополняют запасы в кормушках, в агрокомплексах создают "тепличные" условия для телят. С инициативами подключаются и неравнодушные белорусы.

В хозяйстве у Анастасии Чернявской есть 50 лошадей, куры, гуси, утки. Родом девушка из деревни, поэтому с животными связала сама судьба. А в такие морозы нельзя пройти мимо, чтобы не помочь даже диким обитателям.

Анастасия Чернявская news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8e5ddee8-04a1-4889-a4a6-d94c509eadbc/conversions/8dc20735-c453-4fee-965c-76a752025b13-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8e5ddee8-04a1-4889-a4a6-d94c509eadbc/conversions/8dc20735-c453-4fee-965c-76a752025b13-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8e5ddee8-04a1-4889-a4a6-d94c509eadbc/conversions/8dc20735-c453-4fee-965c-76a752025b13-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8e5ddee8-04a1-4889-a4a6-d94c509eadbc/conversions/8dc20735-c453-4fee-965c-76a752025b13-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Этот мороз переживают вместе и куры, и дикая уточка, которая попала к нам недавно прямо под колеса машины. Также есть лебедь, его привезли из Мяделя. Он питается шинкованной капустой, обязательно должна быть водичка. И цапля здесь затясалась", - рассказала хозяйка агроусадьбы Анастасия Чернявская.

Непростая история и у каждого из аистов: кто-то со сломанным крылом, кого-то нашли почти замерзшим. Их отогрели, организовали питание на высшем уровне. С кормом помогают волонтеры.

Среди спасенных также косуля, которая лежала у дороги, ослабленная, не могла даже двигаться. Но любовь и забота сделали свое дело. Выпустить ее на природу можно будет только после проверки здоровья ветеринаром.

К слову, именно косулям, как говорят опытные егеря, сейчас сложнее всего. Поэтому в каждом охотничьем и лесном хозяйстве работают специальные подкормочные площадки.

Чем сильнее холода, тем чаще звери приходят к кормушкам. Расположены "лесные столовые" на одних и тех же местах, что позволяет лесным обитателям регулярно возвращаться на обед. В меню - сено, зерно, кукуруза и обязательно соль. В хозяйстве Узденского района организовано более 20 таких точек.

С инициативой по поддержке лесных жителей выступил профсоюз работников леса и природопользования. Специалисты закупают необходимый корм.

Юрий Шумский, председатель Белорусского профсоюза работников леса и природопользования:

"Очень сложно косулям и оленям. Если лось более выносливый и питается веточным кормом, то олень и косуля очень подвержены влиянию таких погодных условий. Надеемся, наш вклад пойдет на пользу родной природе, на сохранение нашего биоразнообразия и увеличение численности".

Сохранность животных во время морозов - важнейший приоритет и для работников агропромышленного комплекса. Теплый домик и сытное меню - базовый минимум для каждого теленка. В профилактории агрокомплекса "Возрождение" более130 малышей. Специалисты пополнили кормовой запас, утеплили все постройки, проверили исправность систем отопления и водоснабжения, чтобы в каждом помещении был комфортный плюс, даже когда на улице крепкий минус.