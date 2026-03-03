Тарас Сидорец: Операция США против Ирана за 3-4 недели реальна только с ядерным оружием

"Казалось, такое мощное государство, как США могло быстренько скрутить в бараний рог Иран. Но история развивается не так, как было запланировано. Это, наверное, повторение истории, которую наблюдали в июне 2025 года", - сказал эксперт.

Иран, к слову, больше Украины почти в 3 раза. Больше и по населению (в Исламской Республике проживают 90 млн человек). "Насколько реальна операция за 3-4 недели? Она реальна только в случае, если будет применено ядерное оружие. Это самый крайний и жесткий аргумент. Но я бы не описывал это все как что-то невозможное, потому что Штаты - единственное государство, применявшее ядерное оружие против Хиросимы и Нагасаки. Думаю, пока еще до этого аргумента мы находимся на приличном расстоянии", - предположил Тарас Сидорец.