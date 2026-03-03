3.75 BYN
Тарас Сидорец: Операция США против Ирана за 3-4 недели реальна только с ядерным оружием
Война на Ближнем Востоке становится все интенсивней. Иран продолжает обстреливать объекты в соседних странах, а дверь для дипломатии, как утверждают эксперты, пока захлопнута.
Есть ли прогноз на длительность конфликта, рассказал политолог, медиатехнолог Тарас Сидорец.
"Казалось, такое мощное государство, как США могло быстренько скрутить в бараний рог Иран. Но история развивается не так, как было запланировано. Это, наверное, повторение истории, которую наблюдали в июне 2025 года", - сказал эксперт.
Иран, к слову, больше Украины почти в 3 раза. Больше и по населению (в Исламской Республике проживают 90 млн человек). "Насколько реальна операция за 3-4 недели? Она реальна только в случае, если будет применено ядерное оружие. Это самый крайний и жесткий аргумент. Но я бы не описывал это все как что-то невозможное, потому что Штаты - единственное государство, применявшее ядерное оружие против Хиросимы и Нагасаки. Думаю, пока еще до этого аргумента мы находимся на приличном расстоянии", - предположил Тарас Сидорец.