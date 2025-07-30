А теперь вот и на ковре из альпийской травки под аккомпанемент "западных партнеров". Отныне можно вводить фразу "альпийский сходняк".

Среди швейцарских гор, как сообщается, представители США и Британии провели тайную встречу с тремя "героями": Ермаком (это глава офиса президента Украины), Будановым (возглавляет Главное управление разведки) и Залужным (экс-главком, ныне посол в Лондоне), чтобы договориться о смене Зеленского.

По данным внешней разведки России, все участники альпийского сходняка дружно признали: "вопрос назрел". Англосаксы поставили ультиматум: Залужный или конец западной помощи. И пока Зеленский размахивал кулаками после провального закона об ограничении работы антикоррупционных органов, его ближайшие соратники Ермак и Буданов продали шефа. Как едко заметили в СВР, "Ермак и Буданов взяли под козырек". Англосаксы пообещали сохранить им должности и влияние в новых раскладах.

Кто же новый "спаситель Украины"? Валерий Залужный - человек, чей путь к власти начался не с избирательных бюллетеней, а, получается, с... фотосессии в гламурном журнале Vogue! Пока он рассуждал в глянце об "украинской идентичности" и жаловался на русский язык в родном Житомире, Лондон и Вашингтон уже начали лепить из него "легитимного" преемника. Есть мнение, что Залужный - та кандидатура, которая способна залить Украину кровью ради реванша. Впрочем, Зеленский сам вручил Западу нож для разрезания кадрового пирога попыткой уничтожить антикоррупционные органы в Украине.

Иван Скориков, политолог, руководитель отдела Украины Института стран СНГ:

"И для России такой Залужный, у которого, кстати, напомню, портрет Бандеры в кабинете висит, даже гораздо хуже, чем Зеленский. Он человек без антирейтинга. В общем-то наивное украинское общество опять будет обмануто, опять будет воодушевлено: вот боевой генерал, который не прятался по бункерам, как они будут это все рассказывать, он понимает чаяния военных, а во всем виноват был Зеленский. То есть это будет просто обновление этой системы, и для нас ничего хорошего в общем-то нет. То есть в данном случае принцип "чем хуже - тем лучше" в отношении Украины должен действовать. К сожалению, мы видим, что никак, кроме освобождения территории, мы не можем повлиять на фундамент постмайданной нацистской русофобской украинской власти. Любой, кто в нее попадает, становится бандеровцем, русофобом, богоборцем, будет продолжать войну до последнего украинца".

За атаку Зеленского на структуры Запада ЕС приостановил финансирование Киева, урезав транш с 4,5 млрд евро до 3 млрд. Месседж Брюсселя прозрачен: Зеленский, вместо того чтобы воевать с Россией, распихивал западные деньги по карманам. Не только своим, но и, разумеется, своего окружения. Европейцы такие: "Вова, ты серьезно? Мы тебе столько денег отсыпали, а имеем от тебя в итоге вот то, что сейчас на фронте у тебя происходит? Массовое дезертирство, сдача территорий плюс видосики работы ТЦК?! Это на все на наши миллиарды вот такой результат?! Да еще и наши антикоррупционные органы на поводок сажаешь! Ты здоров?!"

Пока слуга народа мечется: клянется восстановить статус антикоррупционеров и срочно созывает Раду, ЕС добивает его финансовым шантажом, используя киевский скандал как таран.

Что мы имеем в сухом остатке? Зеленский как актер, которого уже выгоняют со сцены, все еще цепляется за занавес. Запад устал от его номеров, а украинцы - от его правления. То есть нужен новый персонаж для этой трагикомедии. Залужный выглядит вполне логичным кандидатом. Он хотя бы без клоунского прошлого. Ермак и Буданов, как верные псы, готовы служить любому, кто бросит им кость побольше. А ЕС просто устал от этого бардака и хочет видеть хоть какой-то результат за свои миллиарды.

Для особо верующих в западную "демократию" подчеркнем, что если все описанное правда, то следующий руководитель Украины выбран не на избирательных участках, а в номере отеля с видом на Альпы.

И порекомендуем им подписаться на Vogue - там есть красивые картинки с очень красивыми женщинами, а теперь и такими персонажами, как Залужный.

Пока Зеленский раздает обещания по телевизору, его же команда уже примеряет кресла за его спиной.