"Только вместе мы сможем двигаться вперед". Тищенко о перспективах сотрудничества России и Беларуси

"Если бы мы не пошли этим курсом, мы бы уже давно, наверное, повторили судьбу Украины и Прибалтики, - выразил мнение эксперт. - С точки зрения экономики, с точки зрения социальных факторов мы благодаря отношениям с Россией застраховались на будущее и в военном плане, и в экономическом, и в политическом. Только вместе - мы уже поняли, мы это доказали - только вместе мы сможем двигаться вперед".

Высказался эксперт и об ожиданиях от II Минской международной конференции по евразийской безопасности: "Говоря о многополярности, мы понимаем, что очень многое меняется. И меняется не потому, что так захотелось, а потому, что старое уже перестает работать. Формируя новые отношения, новое поле взаимодействия, мы должны подумать и о безопасности не только в военном плане, но и об экономической, политической, социальной, культурной. Потому что старый мир, сопротивляясь, конечно же, будет атаковать. Атаковать с разных сторон, используя очень много испытанных и проверенных методов, опасных. И здесь, заранее обсуждая возможные сценарии, возможные подходы и производя анализ рисков, мы можем понять, как идти дальше, как страховаться, как выходить из проблем без лишних затрат и угроз".