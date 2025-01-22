Трамп демонстрирует свое пренебрежение к Евросоюзу - политолог Михеев

Трамп демонстрирует свое пренебрежение к Евросоюзу и его политическим институтам. Таким мнением в программе "Тренды" поделился политолог Сергей Михеев. В ближайшие 4 года основной тон европейской политики будет задавать клуб друзей американского президента. Он очерчен условным "тройственным союзом" и уже заявляет свои права на власть. Все остальные оказались за бортом этих процессов.

Сергей Михеев, политолог (Россия): "Трамп придерживается формулы, что Америка первая, а все остальное ему до лампочки. Эти указы, которые он подписал в первый же день, четко показывают международное право. Все эти ритуалы, танцы, обряды его вообще не интересуют. Он уверен, что Америка находится на вершине горы. Даже если это не совсем так, он будет на этом настаивать. От европейцев он потребовал 5 % взносов от ВВП в бюджет НАТО, если не так, то фактически угрожает какими-то санкциями. Т.е. он ведет себя наоборот, на мой взгляд, довольно пренебрежительно ко всем остальным. По крайней мере, ко всем остальным из тех, кто является ведомым для США".