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Трамп попытается сбросить Украину как токсичный актив - Рожин
Если Россия и Запад не договорятся, и боевые действия в Украине продолжатся, есть ли у Трампа запасной план "Б"? Об этом в программе "Тренды" спросили у эксперта российского Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина.
"Российская Федерация наращивает производство ВПК, она имеет положительный рост в ВВП, и война оплачена где-то на два года вперед. Ресурсы есть, - считает Рожин. - И американцы признают, что Россия в таком режиме, как сейчас, может еще спокойно воевать два-три года".
Проблема финансирования Украины никуда не исчезает, отметил эксперт. "Трамп на фоне системной работы по сокращению расходов, конечно же, будет заинтересован в том, чтобы либо полностью сбросить Украину как токсичный актив, либо же, более вероятно, перекинуть ее финансирование на Европу. Поэтому и требования к Европе в 5 % на расходы на оборону, большую поставку вооружений".
Америка как бы говорит Западу: это ваша проблема, вы ей занимаетесь с экономической точки зрения, а мы будем снимать политические сливки, высказал мнение эксперт.
Борис Рожин предположил, что если договоренностей не будет, то война, безусловно, продолжится. "США могут увеличить поставки ракетных вооружений, что будет вести к эскалации. Трамп окажется в той же ситуации, что и Байден - его будут обвинять в том, что он хочет развязать третью мировую войну. Вряд ли Россия поддастся на подобную угрозу, - считает эксперт. - Если Россия не поддалась на подобную угрозу со стороны Байдена, вряд ли Трамп что-то новое сможет предложить, кроме поставок дополнительных ракет или каких-то более дальнобойных ракет, которые наносят определенный ущерб, но они не меняют ситуацию на поле боя, которая складывается для Украины хуже и хуже".