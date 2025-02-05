Трамп попытается сбросить Украину как токсичный актив - Рожин

Если Россия и Запад не договорятся, и боевые действия в Украине продолжатся, есть ли у Трампа запасной план "Б"? Об этом в программе "Тренды" спросили у эксперта российского Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина.

"Российская Федерация наращивает производство ВПК, она имеет положительный рост в ВВП, и война оплачена где-то на два года вперед. Ресурсы есть, - считает Рожин. - И американцы признают, что Россия в таком режиме, как сейчас, может еще спокойно воевать два-три года".

Проблема финансирования Украины никуда не исчезает, отметил эксперт. "Трамп на фоне системной работы по сокращению расходов, конечно же, будет заинтересован в том, чтобы либо полностью сбросить Украину как токсичный актив, либо же, более вероятно, перекинуть ее финансирование на Европу. Поэтому и требования к Европе в 5 % на расходы на оборону, большую поставку вооружений".

Америка как бы говорит Западу: это ваша проблема, вы ей занимаетесь с экономической точки зрения, а мы будем снимать политические сливки, высказал мнение эксперт.