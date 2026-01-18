Травматолог об опасности зимних забав: 222 ребенка получили тюбинговую травму

В Беларуси с 2023-го отмечается тенденция к снижению количества травм среди населения. C 26 ноября прошлого года зарегистрировано 3600 случаев. Из них 16 % - дети. Самый высокий уровень детского травматизма - в Минске. В зоне риска - подростки 10-14 лет.

Юрий Лихачевский, заведующий травматолого-ортопедическим отделением для детей РНПЦ травматологии и ортопедии

Юрий Лихачевский, заведующий травматолого-ортопедическим отделением для детей РНПЦ травматологии и ортопедии:

"222 ребенка получили травму тюбинговую. Достаточно часто при этом повреждается позвоночник. Мы имеем дело с компрессионными переломами. Если в целом оценивать статистику травматизма, то 67 % травмированных пациентов, детей, получают травмы конечностей. Для детей характерно поражение в области зоны роста. Это очень опасно, в том плане, что такая травма может оставить последствия".

Опасный лед: фиксируются случаи зимних утоплений

Соблюдать меры безопасности необходимо и "на воде". За предыдущий год в результате падения под лед утонуло 23 человека, 53 спасены. Покров становится более опасен в период повышенных снежных осадков.

Елена Бугаева, старший методист Центра исследований Университета гражданской защиты МЧС Беларуси

Елена Бугаева, старший методист Центра исследований Университета гражданской защиты МЧС Беларуси: "В 2026 году уже зафиксировано два случая утопления людей и три случая спасения. В Беларуси относительно безопасной толщиной льда для выхода одного человека является не менее 7 см. Если мы говорим катание на коньках, то не менее 25 см. При этом относительно безопасным считается лед, который имеет синий или голубой оттенок. Он должен быть прозрачным. Матовый, белый, желтый, грязный лед несет опасность".

Дети в зоне риска: за 2025 год зафиксировано более 440 ДТП