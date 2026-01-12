Травмоопасный тренд: врачи предупреждают о росте числа пострадавших от катания на тюбингах

Снежная зима несет массу эмоций от возможностей активного отдыха: катания на лыжах, коньках и, конечно, скоростного спуска на тюбингах. Но азарт на склонах имеет свою цену - число обращений за медицинской помощью растет пропорционально популярности горок.

Одна из трасс во Фрунзенском районе Минска когда-то была стихийным склоном. Сейчас площадка объединяет любителей активного досуга.

Тюбинг - трендовый, но и один из самых травмоопасных видов отдыха. Высокая скорость "ватрушки" и полная невозможность вовремя затормозить при спуске в большинстве случаев приводят к серьезным последствиям.

Такие зимние забавы находятся под пристальным вниманием медиков. Только с начала сезона за помощью после неудачных падений обратились уже более 200 белорусов.

Андрей Ярошевич, врач травматолог-ортопед приемного отделения РНПЦ травматологии и ортопедии:

"Чаще всего страдают наиболее уязвимые части тела - руки, ноги. Когда тюбинг летит с горки, он неуправляемый, препятствием, которое встречается на пути, может быть и дерево, и занос, и сугроб. Наиболее серьезные травмы получают нижние конечности, коленные суставы, также не исключается травма головы. У взрослых травмы бывают наиболее серьезные. Если ребенок небольшой и его масса тела и инерция невысока, то взрослый человек при выпадении с тюбинга страдает более серьезно - и тазобедренные суставы, и плечевые суставы. Бывают и переломы плечевых костей".

Андрей Ярошевич, врач травматолог-ортопед приемного отделения РНПЦ травматологии и ортопедии

Михаил Талабаев, руководитель Республиканского центра детской нейрохирургии:

"За 8 дней, начиная с 30 декабря, к нам обратились 94 ребенка, и это только с "тюбинговыми" травмами. Из них шесть попали в реанимацию, большинство детей были оперированы".

Михаил Талабаев, руководитель Республиканского центра детской нейрохирургии

Специально оборудованная трасса вдали от деревьев и дорог - залог безопасности детей и взрослых. Главное правило для родителей остается неизменным - ни в коем случае не оставлять детей без присмотра.