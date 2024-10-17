Тревожная ночь. Спасая своих десятерых детей, семья Морозовых уехала из Латвии

Угрозы лишения родительских прав, запрет на получение положенных льгот для многодетных. И это все, потому что ты русскоговорящий. Таковы нынче нравы в Евросоюзе. Этой ночью, спасая своих десятерых детей, из Латвии уехала семья Морозовых. Съемочная группа "Первого информационного" встречала ее на границе. И ведь такого хеппи-энда для семьи могло бы и не быть. Переехать таким составом трудозатратно. Переезд фактически неподъемный.

Ночь была неспокойной для всех. Никто до конца не был уверен, получится ли. Мы в Григоровщине - граница с Латвией. Уже глубоко за полночь большой семье Морозовых удалось попасть на территорию Беларуси. Для них Беларусь - транзитная страна. Но уже понятно, безопасная. Здесь они проведут сутки, а дальше - в Россию.

12 человек - это родители и дети (6 из которых школьного возраста). На двух микроавтобусах. С собой все, что нажили - 400 кг груза. Тут не только одежда и вещи первой необходимости, но и бытовая техника.

Виталий Морозов, гражданин Латвии:

"Я хочу, чтобы мои дети учились на родном русском языке и их считали людьми, а не третьим сортом. Я переехал не для себя, а чтобы у моих детей была перспектива в учебе и дальнейшей работе".

Глава семьи работал строителем, супруга - домохозяйка. Жилье арендное, их государство так заботится о многодетных, что, например, здесь есть комната, которая им не принадлежит. По оплате - все сами. Но не только экономически стало невыносимо в последнее время, главное - это психологическое давление. Детей отказывались учить в школе. Если у ребенка проблемы с латышским, угрожали спецслужбами! Дошло до того, что и в приватных беседах общаться, как хочется, было нельзя!

Светлана Морозова, негражданка Латвии:

"Наши соседи - латыши, и их раздражало, что дети бегают и кричат, да еще на русском языке, и каждый раз вызывали полицию. Моих родителей, которые всю жизнь работали на Латвийскую Республику, записали в оккупанты".

Какое будущее ждало этих детей на родине, своими вопросами мы не донимали школяров. А вот Анастасия, ей 24, очетливо понимает - поступить в университет русскоговорящим, да и еще без мешков с деньгами невозможно!

Это интервью пишем на шоколадной фабрике. Здесь уже слегка отдохнув с дороги, с наслаждением проводила время вся семья! Дети узнали, как готовят конфеты, ну и круто же, с конвейера - так точно вкуснее! Именно эта девушка озвучила мольбу всей семьи, обратившись к Президенту Беларуси!

Анастасия Морозова, негражданка Латвии:

"Нам было нужно безопасно перебраться через Беларусь в Российскую Федерацию. А финансы, которые мы зарабатывали, уходили на себя и продукты. Были уверены, что Беларусь в лице Президента сможет помочь нам. Это человек, который заботится о своей стране и народе".

Без помощи им было бы трудно. Только представьте, какие расходы на 12 человек! А у них с собой еще кот! Но это так, лирика… Семья воспользовалась безвизом. Погранкомитет предоставил транспорт до Минска, проживание в столице и досуг.

Дмитрий Смольянинов, руководитель Благотворительного фонда (Россия):

"Фондом ведется давно работа в рамках проекта "Многодетная деревня". Очень приятно знать, что данная семья имеет корни со Смоленщины. По сути, они возвращаются к корням".

Они следуют в Россию. Будут жить в деревне. Так сами захотели. Анастасия мечтает стать ветеринаром. Уверена - там все получится. Те, что помладше, пока просто смотрят на мир с широко открытыми глазами и только впитывают, что отношение к людям бывает вот таким: открытым, внимательным, бескорыстным. И еще один важный момент. В Риге у семьи остается еще один сын. Ему 20, любовь заставила остаться.