Три урока физкультуры и сборы: какие новации ждут школьное расписание с 1 сентября

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С 1 сентября 2025 года в силу вступят изменения в Кодекс об образовании Беларуси. О всех новациях подробно рассказал замминистра образования Беларуси Александр Кадлубай в "Актуальном интервью".

Если говорить об изменениях в расписании школьников, то одно из них - увеличение количества уроков физкультуры с двух до трех в неделю. "Это было нормой, от которой ушли где-то в 2010 году, - заметил замминистра. - Помимо прописывания, что будет три урока, были внесены соответствующие изменения в учебную программу, добавлены определенные разделы, которые пойдут на пользу здоровью, повысят двигательную активность школьников".

Сейчас, по его словам для учителей физкультуры проводится массовая методическая разъяснительная работа Республиканским центром физического воспитания и спорта учащихся и студентов, его областными структурами, чтобы педагоги были подготовлены.

Изменения коснуться и учебно-полевых сборов, которые будут длиться 10 дней (60 часов). Они уже проводились с участием воспитанников кадетских, суворовских училищ и специализированных лицеев. Раньше для всех в стране сборы проводились 5 дней (30 часов).

Александр Кадлубай:

"Данная практика будет для всех учащихся, которые завершат обучение после 10 класса. Мы рекомендуем проводить сборы с войсковыми частями, чтобы это было максимально практикоориентированно и интересно для детей. Учебный год как раз для 10 класса будет завершаться, как и в 9, 11 классе - 25 мая, и они смогут сразу приступить к выполнению программы учебно-полевых сборов".

"Еще родители детей с особенностями, в частности ребят с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, предлагали нам внести определенные компоненты в программу для ребят, которые по медицинским показаниям обучаются на дому. Включить туда такие дисциплины, как изобразительное искусство, черчение, потому что они как раз полезны для ребят, - подчеркнул Александр Кадлубай. - Мы пошли навстречу, эти дисциплины также нашли отражение в учебной программе".

Еще одна новация - предмет "История Беларуси в контексте всемирной истории". Как обозначил гость "Актуального интервью", до 9 класса школьники будут изучать историю Беларуси, всемирную историю, будут сдавать экзамен по истории Беларуси. А в 10-11 классах будет этот новый предмет. "В 14 школах он изучался в пилотном режиме. Видим, что есть положительный эффект".

Преследовалась такая цель: "более широкий диапазон восприятия учебного материала, понимание исторического места белорусов, белорусских земель и влияния на нас процессов в мире, осмысление процессов, которые происходили вокруг, привитие критического мышления, критического восприятия этих процессов".