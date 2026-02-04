Трудовые династии белорусов: рассказали истории тех, кто создает бренды страны

Крепкий трудовой коллектив - основа развития каждого предприятия. Для успешной конкуренции важны передовые технологии для внедрения в производство, и за это отвечают кадры. Белорусы умеют трудиться, каждый день доказывая это на деле.

Трудовая династия Барановых

Листая фотоальбом, представители династии Барановых вспоминают важные для большой семьи события. Жизненный путь трех поколений династии единой нитью связан с Оршанским льнокомбинатом - 379 лет трудового стажа.

Представитель трудовой династии Владимир Баранов рассказал, что родоначальницей семейной династии стала его тетя. После Великой Отечественной войны она пришла работать на восстановленную прядильную фабрику и посвятила предприятию 33 года. Многое с тех пор изменилось - тяжелые в обслуживании станки заменили на современные высокопроизводительные, а продукция, которую выпускают в Орше, стала известна на весь мир.

Представители трудовой династии Владимир и Тамара Барановы

"Династия звучит гордо, всем интересно рассказать. Мы довольны своей семьей, детьми. Они все при работе, все стараются. По совести работают", - отметил Владимир Баранов.

На Оршанском льнокомбинате выпускают продукцию, которая стала белорусским национальным брендом. И все это заслуга самих белорусов. В год на фабриках производят 18,5 млн погонных метров ткани и около 7 млн штучных изделий. Экспортная карта - 40 стран. На предприятии подсчитали, что если всю льняную ткань, которую произвели в Орше, сшить в один рулон, то земной шар по экватору можно обернуть более 90 раз.

Александр Баранов, представитель трудовой династии, ведущий специалист по выставочной деятельности управления торгового маркетинга Оршанского льнокомбината:

"Мы участвуем в отраслевых, различного рода республиканских и международных выставках, где представляем продукцию. Работая в продажах и до этого на производстве, изучил все производственные нюансы, техпроцесс. Производство льна - трудоемкий, сложный, но интересный процесс".

Александр Баранов

Михаил Баранов, представитель трудовой династии, ведущий специалист по продажам на маркетплейсах Оршанского льнокомбината:

"Я был настроен на работу на этом предприятии, зная, что мои родители столько лет тут успешно отработали. Я себя видел работником предприятия. Да, вначале я себя искал, в какую профессию бы выбрать, в какой должности, но на сегодняшний день я занимаюсь интересной работой, которая у меня получается. Планирую и дальше работать на пользу предприятия и государства, популяризировать и продавать продукцию".

Михаил Баранов

Ткачи, прядильщики, инженеры, маркетологи - в команде Оршанского льнокомбината насчитывается более 3,5 тыс. человек, отвечающих за гармоничное сплетение традиций и инновационных решений в производстве, а также реализацию продукции. За легкостью северного шелка стоит огромный труд.

"В трудовую династию Барановых попала в 2004 году, когда познакомилась со своим мужем. Попала сюда по распределению и работала немного ткачом. Потом перевелась в плановый отдел экономистом, получила высшее образование. На данный момент являюсь начальником складально-уборочного цеха отделочной фабрики. У нас пять фабрик, и каждая выпускает свою продукцию. Отделочная фабрика занимается отделкой всей продукции и делает ее готовой, которая поступает на склад для последующего поступления к потребителю", - рассказала представитель трудовой династии, начальник складально-уборочного цеха Оршанского льнокомбината Нина Баранова.

На предприятии любят экспериментировать. То сделают сжатый эффект у ткани, то придадут материалам особую воздушность и фактуру. Воплотить в жизнь самые смелые решения удалось благодаря колоссальной поддержке государства. В ассортименте представлены и титулованные новинки. Текстиль Оршанского льнокомбината два года подряд удостоен Государственного знака качества.

производство на Оршанском льнокомбинате

По словам заместителя гендиректора Оршанского льнокомбината Сергея Сидина, когда родители привозят своих детей на предприятия, где работают, это самая лучшая похвала предприятию. Для работников Оршанский льнокомбинат уже давно стал родным домом. "Нам очень приятно, что Президент Беларуси Александр Лукашенко от лица белорусского народа дарит подарки, изготовленные трудолюбивыми руками наших текстильщиков. Мы создали национальный бренд. Бренд, который не стыдно показать зарубежным гостям, не стыдно принести к себе в дом", - добавил он.

Трудовая династия Башун

Представитель трудовой династии Вера Башун хотела стать медсестрой, вдохновленная реальной помощью и лирическими мотивами фильмов. После окончания училища в Полоцке вернулась на малую родину в Ушачский район. Долгий профессиональный путь медсестры в центральной районной больнице наполнен заботой о пациентах.

Представитель трудовой династии Вера Башун

"Я руководствуюсь добротой, стараюсь делать людям добро, чтобы они ушли довольные и выздоравливали. Меня учили, потом я учила кого-то", - рассказала медсестра Ушачской ЦРБ Вера Башун. И, как говорит представитель трудовой династии, наставничество - это не просто передача опыта, а ежедневная поддержка тех, кто только начинает помогать людям. Любовь к профессии передалась и ее дочери. Ирина Макович стала медсестрой-массажистом и инструктором по физиотерапии. От ее профессионализма зависит, насколько быстро пациент пойдет на поправку.

Ирина Макович

"В рамках реабилитации после переломов делается массаж и лечебная физкультура. Медицинская сестра играет важную роль - она ходит рядом с пациентом, помогает тяжелобольным, видит состояние пациента. Ей нужно в трудную минуту что-то подсказать", - поделилась своим видением работы медсестры Ирина Макович.

Милосердие от бабушки и мамы передалось Виктории. Когда-то она выбирала между медициной и творчеством, ведь ее общительность, дружелюбие помогали на сцене, а теперь и в приемном отделении Ушачской центральной районной больницы.

Виктория Карчевская, представитель трудовой династии, медсестра Ушачской ЦРБ:

"Все начинается с приемного отделения. Пациенты обращаются, их надо осмотреть. Всякие бывают ситуации. Часто нужно вызвать докторов, сделать УЗИ, рассмотреть снимки. Бывают ситуации, что только по одному взгляду доктора понимаешь, что нужно сделать. Профессия медсестры - это милосердие, понимание людей, доброта, хорошее отношение к людям, ведь иногда доброе слово и поддержка пациента лечат".

Виктория Карчевская

Развитие медицины в регионах находится под пристальным вниманием. Перед командой медиков поставлены конкретные задачи на пятилетие. Согласно программе социально-экономического развития, акцент сделан на укрепление здоровья людей, и здесь решающая роль остается за перспективными кадрами.

Трудовая династия Лойко

Честность, справедливость, отзывчивость - качества, которыми, по мнению представителей династии, должен обладать каждый учитель. Так, рассказала Оксана Лойко, учил отец, чей трудовой стаж без малого полвека. И, конечно, особенно важно быть примером для ученика, наставником.

Оксана Лойко

"Оказалось, биолого-химический факультет открыл еще одно направление - это биология и география. Я подала туда свое заявление и вечером позвонила папе. Он был счастлив, потому что мечтал, чтобы хоть кто-то стал географом. И тут его дочь Оксана будет и биологом, и географом. Я постоянно должна быть в тонусе, чтобы не уронить гордое звание", - поделилась воспоминаниями учитель средней школы Браславского района Оксана Лойко.

Трудовая династия Оборовичей

У представителей семейной династии Ивана Оборовича много благодарных учеников. За всю трудовую деятельность ему довелось работать учителем, директором школы, возглавлять отдел образования. После выхода на заслуженный отдых Иван Оборовича продолжил наставничество. Сейчас под его ответственностью находятся те, кто особенно нуждается в поддержке.

Остается быть учителем, педагогом, наставником и Оксана Оборович. Она вела уроки у детей, а сейчас в аудитории сидят взрослые - слушатели Витебского областного института развития образования. Там работают над тем, чтобы задачи, стоящие перед педагогическим сообществом, решались на отлично.

У каждой династии своя история, особенный жизненный и трудовой путь, пройти который помогает поддержка тех, кто рядом, ведь трудовые династии это не только про добросовестную работу, но и про семейные ценности, которыми так дорожит Беларусь.

Об историях семей, где профессия и любовь к делу передаются из поколения в поколение, подробнее смотрите в специальном репортаже.