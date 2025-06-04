Центр национальных культур с кафе открыли в Вороновском районе

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Центр национальных культур открыли 4 июня в городском поселке Радунь Вороновского района. В этом же комплексе расположились кафе и сельсовет, пишет БЕЛТА с ссылкой на райисполком.

Учреждение культуры разместилось в двухэтажном здании бывшей начальной школы, которое было полностью обновлено согласно проекту, разработанному институтом "Гродногражданпроект". В реконструкцию объекта вложены средства областного и районного бюджетов.

"Мы вместе создали пространство, которое, уверен, станет культурным центром, местом отдыха и сердцем административной жизни, - сказал председатель Вороновского райисполкома Василий Шлык. - В этих стенах будут решаться важные для поселка и его жителей вопросы, рождаться творческие идеи, новые таланты, проходить праздники. Пусть центр станет местом вдохновения и добрых встреч, а позитивный настрой тех, кто будет трудиться в нем, - воплощением заботы о комфорте и качестве жизни земляков". В дополнение к поздравлениям глава района вручил председателю Радунского сельисполкома Андрею Шинковичу ключи от нового служебного автомобиля.

"Не зря центр национальных культур открыт именно в Радуни - самом многонациональном населенном пункте района. Для Гродненщины это знаковое событие, так как всем известно, что Принеманье - родина Республиканского фестиваля национальных культур. Искренне надеюсь, что культработники уже в следующем году подарят массу хороших эмоций зрителям", - отметила заместитель начальника управления культуры Гродненского облисполкома Снежана Куратчик.

В центре оборудованы три функциональные зоны: кружковая, концертная и офисная. Здесь будут вестись занятия по интересам в мастерской рукоделия и художественной обработки материалов, будут работать хоровой и драматический кружки. В мастерской рукоделия и художественной обработки материалов умельцы будут учить работе с текстилем, бумагой, бисером, древесиной, кожей, созданию изделий декоративно-прикладного искусства. Здесь же будут проходить праздничные мероприятия, фестивали и концерты.

В обновленном здании разместятся и сельский совет, где будет проводиться также торжественная регистрация браков, и кафе. Территорию центра национальных культур благоустроили с применением современных элементов, здесь оборудовали площадки для отдыха.

"Как маму троих деток, меня очень обрадовало открытие центра культуры. Думаю, здесь появится больше кружков для развития творчества детей, с нетерпением ждем концертных программ. Новый зрительный зал шикарный, да и все пространство обустроено современно. Думаю, в ближайшие выходные мы всей семьей отправимся в новое кафе", - сказала многодетная мама, жительница поселка Ирина Бушкова.