Цифровой прорыв в законотворчестве: как ИИ и АИС "Нормотворчество" меняют правовую среду Беларуси
Беларусь перешла на автоматизированную информационную систему (АИС "Нормотворчество"). С 1 января 2026 года все государственные органы и организации работают в единой цифровой среде. Более 9 тыс. пользователей, 8 тыс. правовых актов в системе, а уже в ближайшее время на помощь чиновникам придут технологии искусственного интеллекта.
О том, как цифровизация меняет законотворческий процесс, упрощает жизнь гражданам и что означает новый закон о нормативных правовых актах, рассказала замдиректора Национального центра законодательства и правовой информации Беларуси Ирина Чупракова в "Актуальном интервью".
Цифровизация нормотворческой деятельности в Беларуси - это не спонтанное решение, а планомерная работа на протяжении десяти лет. "Цель - повышение оперативности и качества нормотворческого процесса, качества национального правового массива, облегчение работы нормотворцев и обеспечение их необходимым инструментарием", - пояснила эксперт.
С середины 2025 года работа вышла на совершенно новый уровень. С 1 июля начался постепенный переход госорганов и организаций в АИС "Нормотворчество", а с 1 января 2026 года система заработала в полную силу. "На сегодняшний день более 9 тыс. пользователей системы. По этому цифровому коридору прошло или находится на стадии рассмотрения более 8 тыс. правовых актов. 6 тыс. из них уже дошли до финальной стадии, включены в Национальный реестр правовых актов и опубликованы", - привела данные Ирина Чупракова.
И это только начало. Систему планируют развивать, и главное направление - внедрение искусственного интеллекта.
Искусственный интеллект не заменит человека в нормотворчестве, но станет незаменимым помощником. "Речь идет о разработке ИИ-ассистента - гида по нормотворческому процессу, по работе с основами этой системы. Он будет внедрен в работу АИС "Нормотворчество" в скором времени", - анонсировала эксперт.
Новый закон вводит три ключевых блока новаций, которые направлены на расширение и реализацию принципа цифровизации нормотворческой деятельности.
1. "Единый реестр цифровых показателей"
Отдельные виды актов, содержащие исключительно цифровые показатели (индексы, цены, тарифы), будут проходить упрощенный режим. "Эти документы будут оперативно, с помощью АИС "Нормотворчество", включаться в отдельный реестр - "Единый реестр цифровых показателей". Цифровые показатели в удобной и наглядной форме появятся на Национальном правовом инетрнет-портале, чтобы граждане могли легко их найти", - объяснила Ирина Чупракова.
2. Цифровой формат взаимодействия госорганов
Внедряется механизм уведомления при согласовании ведомственных правовых актов. "При наличии предложений по корректировке акта, госорганы, получившие уведомление, будут оперативно включаться в работу. Это ускорит отдельные этапы нормотворческого процесса", - отметила эксперт.
3. Легитимизация существующих норм
В закон включены нормы, которые ранее содержались в указах Президента, которые направлены на обеспечение функционирования Национального реестра правовых актов Республики Беларусь.
Закон "Об изменении Закона Республики Беларусь "О нормативных правовых актах" уже опубликован на Национальном правовом портале. Основные новации вступят в силу через 10 дней после официального опубликования. Нормы, требующие программно-технологической доработки, начнут действовать с 1 августа 2026 года.