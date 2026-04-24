Цифровой прорыв в законотворчестве: как ИИ и АИС "Нормотворчество" меняют правовую среду Беларуси

Беларусь перешла на автоматизированную информационную систему (АИС "Нормотворчество"). С 1 января 2026 года все государственные органы и организации работают в единой цифровой среде. Более 9 тыс. пользователей, 8 тыс. правовых актов в системе, а уже в ближайшее время на помощь чиновникам придут технологии искусственного интеллекта.

О том, как цифровизация меняет законотворческий процесс, упрощает жизнь гражданам и что означает новый закон о нормативных правовых актах, рассказала замдиректора Национального центра законодательства и правовой информации Беларуси Ирина Чупракова в "Актуальном интервью".

Цифровизация нормотворческой деятельности в Беларуси - это не спонтанное решение, а планомерная работа на протяжении десяти лет. "Цель - повышение оперативности и качества нормотворческого процесса, качества национального правового массива, облегчение работы нормотворцев и обеспечение их необходимым инструментарием", - пояснила эксперт.

С середины 2025 года работа вышла на совершенно новый уровень. С 1 июля начался постепенный переход госорганов и организаций в АИС "Нормотворчество", а с 1 января 2026 года система заработала в полную силу. "На сегодняшний день более 9 тыс. пользователей системы. По этому цифровому коридору прошло или находится на стадии рассмотрения более 8 тыс. правовых актов. 6 тыс. из них уже дошли до финальной стадии, включены в Национальный реестр правовых актов и опубликованы", - привела данные Ирина Чупракова.

И это только начало. Систему планируют развивать, и главное направление - внедрение искусственного интеллекта.

Искусственный интеллект не заменит человека в нормотворчестве, но станет незаменимым помощником. "Речь идет о разработке ИИ-ассистента - гида по нормотворческому процессу, по работе с основами этой системы. Он будет внедрен в работу АИС "Нормотворчество" в скором времени", - анонсировала эксперт.

Новый закон вводит три ключевых блока новаций, которые направлены на расширение и реализацию принципа цифровизации нормотворческой деятельности.

1. "Единый реестр цифровых показателей"

Отдельные виды актов, содержащие исключительно цифровые показатели (индексы, цены, тарифы), будут проходить упрощенный режим. "Эти документы будут оперативно, с помощью АИС "Нормотворчество", включаться в отдельный реестр - "Единый реестр цифровых показателей". Цифровые показатели в удобной и наглядной форме появятся на Национальном правовом инетрнет-портале, чтобы граждане могли легко их найти", - объяснила Ирина Чупракова.

2. Цифровой формат взаимодействия госорганов

Внедряется механизм уведомления при согласовании ведомственных правовых актов. "При наличии предложений по корректировке акта, госорганы, получившие уведомление, будут оперативно включаться в работу. Это ускорит отдельные этапы нормотворческого процесса", - отметила эксперт.

3. Легитимизация существующих норм

В закон включены нормы, которые ранее содержались в указах Президента, которые направлены на обеспечение функционирования Национального реестра правовых актов Республики Беларусь.