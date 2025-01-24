Цикл фильмов о путешествиях по Беларуси покажут в России

О путешествиях по Беларуси сняли цикл документальных фильмов. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальное агентство по туризму.

Съемки проводил российский телеканал "Культура" в течение второго полугодия 2024 года. Они организованы Министерством спорта и туризма совместно с облисполкомами.

"Работа съемочной группы в Беларуси была организована в три этапа. Четыре фильма сняли в июле, еще 4 - в середине сентября и последние 4 - в декабре, охватив тем самым три сезона и соответствующие им места посещения", - рассказал продюсер телепроектов канала "Россия-Культура" Николай Шкаруба.

По замыслу кинематографистов, в каждый фильм вошли локации, связанные с промышленным, экологическим, гастрономическим и другим видами туризма.

"Съемки и показ цикла документальных фильмов будут способствовать продвижению туристического потенциала Республики Беларусь, знакомству граждан России и стран СНГ с туристическим потенциалом и достопримечательностями страны, расширению и укреплению дружбы и сотрудничества наших братских стран в гуманитарной сфере", - отметил заместитель министра спорта и туризма Беларуси Олег Андрейчик.