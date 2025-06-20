Цветы к памятнику Непокоренному человеку и Вечному огню возложили участники автовелопробега

В наше время особо важно помнить о подвигах героев Великой Отечественной, подчеркнули участники масштабного автовелопробега, организованного спортивным обществом "Динамо" в честь 80-летия Великой Победы. Для них насыщенный день стартовал с возложения цветов у стелы "Минск – город-герой", откуда колонна отправилась в мемориальный комплекс "Хатынь". Здесь представители "Динамо" возложили цветы к памятнику Непокоренному человеку и Вечному огню, а затем посетили музей и храм мемориального комплекса.