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Цветы к памятнику Непокоренному человеку и Вечному огню возложили участники автовелопробега
Автор:Редакция news.by
В наше время особо важно помнить о подвигах героев Великой Отечественной, подчеркнули участники масштабного автовелопробега, организованного спортивным обществом "Динамо" в честь 80-летия Великой Победы. Для них насыщенный день стартовал с возложения цветов у стелы "Минск – город-герой", откуда колонна отправилась в мемориальный комплекс "Хатынь". Здесь представители "Динамо" возложили цветы к памятнику Непокоренному человеку и Вечному огню, а затем посетили музей и храм мемориального комплекса.
Вечером 20 июня патриотический пробег прибыл в Гродно. Стартовала же акция 3 дня назад от стадиона "Динамо" в Москве, а финиширует 22 июня в Брестской крепости митингом-реквиемом "Памяти павших будьте достойны!"