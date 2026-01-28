3.74 BYN
Турчин и Глазьев обсудили повестку предстоящего заседания союзного Совмина
Автор:Редакция news.by
Премьер-министр Беларуси Александр Турчин на встрече с Госсекретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым обсудил повестку предстоящего заседания союзного Совмина, которое запланировано на февраль.
Повестка обещает быть насыщенной, поднимут 14 вопросов. В частности, будут обсуждаться 2 ключевых документа - ход выполнения основных направлений на 2024-2026 годы и проект аналогичного документа до 2029 года. Как известно, решением Высшего Государственного Совета Союзного государства на 3 года утверждаются основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства - по сути, дорожная карта на среднесрочную перспективу.