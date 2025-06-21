У Северных ворот Брестской крепости открыли памятник советским пограничникам

В Бресте проходят памятные мероприятия, посвященные Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа.

У Северных ворот легендарной цитадели 21 июня торжественно открыли памятник советским пограничникам. Скульптура представляет собой четырех воинов, которые устанавливают пограничный столб. Это символизирует победоносное окончание операции "Багратион" и восстановление государственной границы СССР. Проект реализован благодаря тесному взаимодействию оборонных ведомств Беларуси и России. Композиция высотой почти 4 м была изготовлена в студии военных художников имени М. Б. Грекова Минобороны России.

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"Около пяти месяцев мы создавали этот памятник - от увеличения его в глине до создания и завершения его в твердом бронзовом материале. Образы собирательные, но все-таки это тоже в какой-то степени архивная работа, потому что мы работали с фотографиями, и нам важно было передать состояние людей той эпохи", - поделился скульптор студии военных художников им. М. Б. Грекова Минобороны России Алексей Чебаненко.

Сергей Савчук, командир Брестской пограничной группы:

"В ночь с 21 на 22 июня 1941 года Белорусский пограничный округ насчитывал порядка 19,4 тыс. военнослужащих-пограничников. Порядка 17 тыс. из них погибли в первые дни войны. Безусловно, для каждого пограничника это не только день начала Великой Отечественной войны, но и точка отсчета подвига пограничников, которые заложили основу для будущей Победы".