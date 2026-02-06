Украина передала Беларуси группу российских военных в ответ на освобождение 31 своего гражданина

Минск и Киев продолжили практику гуманитарных жестов. После помилования и передачи 31 гражданина Украины Беларусь получила в ответ группу российских военнослужащих, находившихся в украинском плену. Раненые российские бойцы уже размещены в медицинских учреждениях Гомельской области.

23 ноября 2025 года пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт сообщила, что по личной просьбе украинской стороны и в рамках договоренностей между Президентом Беларуси Александром Лукашенко и Президентом США Дональдом Трампом глава белорусского государства помиловал 31 гражданина Украины, осужденного за совершение уголовных преступлений на территории республики.

Это далеко не первый случай подобного гуманитарного взаимодействия между Минском и Киевом. Ранее в рамках двусторонних неформальных договоренностей Украина уже передавала белорусской стороне своих граждан, а также отдельных граждан России.

В качестве ответного жеста на освобождение 31 украинского гражданина украинская сторона добровольно передала Беларуси группу российских военнослужащих, которые находились в украинском плену.

По поручению Президента Беларуси для прибывших российских военных оперативно созданы все необходимые условия для лечения и реабилитации. Часть из них размещена в медицинских учреждениях Гомельской области.

По предварительным данным медиков, состояние большинства пациентов оценивается как тяжелое, но стабильное. У одного военнослужащего состояние остается критическим.

"В наше лечебное учреждение поступила группа военнослужащих Российской Федерации. Состояние пациентов расценивается как тяжелое. У одного пациента состояние при поступлении критическое. При диагностике было обнаружено внутрибрюшное кровотечение с двуфазным разрывом селезенки. По экстренным показаниям было выполнено оперативное вмешательство. Оказана необходимая медицинская помощь. На данный момент состояние у пациента тяжелое стабильное, с положительной динамикой. У ряда пациентов множественные инородные тела в различных частях тела, неоперированные, с имеющимися уже осложнениями, нейропатиями, острыми миелитами. Один из пациентов перенес острое нарушение мозгового кровообращения. Всем пациентам оказывается полный комплекс лечебно-диагностических мероприятий. На данный момент состояние всех пациентов стабильное", - рассказал лечащий врач.

Все российские бойцы уже смогли связаться со своими родственниками. Они сообщили, что находятся в безопасности.

"Спали на поддонах, ели два раза в день. И то бывало, если света нет, то вообще по два-три дня не ели. 300-граммовую баночку еды делили на двоих, нас было четыре человека в камере", - рассказал бывший военнопленный.

"Я уже смирился, что мне в этом подвале сидеть и сидеть. Когда услышал свою фамилию, чуть ли не заплакал от счастья, - вспоминает молодой человек. - На белорусской стороне приняли очень тепло, сразу покормили, переодели, медицинскую помощь оказали. Все хорошо, дружелюбно. Спасибо Республике Беларусь, нашим братьям. Я очень вам благодарен".

Белорусская сторона подчеркивает, что продолжит выполнять свою гуманитарную миссию и содействовать процессам, направленным на снижение человеческого страдания в условиях продолжающегося конфликта.