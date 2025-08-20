Украина требует гарантий безопасности под лозунгом военных поставок и вводе миротворческих сил

Как эксперты оценивают последние переговоры Трампа с Зеленским, а также с европейскими лидерами, и стремление к трехсторонним переговорам? Каковы шансы на развитие этих событий? Своим мнением поделилась аналитик Белорусского института стратегических исследований Ольга Лазоркина.

Решение украинского конфликта - это лишь один из небольших сегментов, уверена эксперт. Встреча в Анкоридже - это не про Украину, а о глобальном, всеобъемлющем соглашении, которое будет заключаться поэтапно.

И сейчас, когда обсуждается, что Украина требует гарантий безопасности, под этим лозунгом совершенно непонятно, что именно подразумевается.

"Непонятно, что происходит. Какие гарантии требует Украина? Речь идет о продолжении военных поставок, о вводе миротворческих сил. Но это уже не договор, это, можно сказать, сразу шлагбаум, который ставится на пути к соглашению, - уверена гость в студии. - Но это не позиция Трампа на сегодняшний день. Его нельзя сразу записывать в миротворцы и вручать Нобелевскую премию, но и рассматривать как человека, который стремится только к войне, тоже нельзя. Все его шаги - он выслушивает мнения сторон. У Америки просто нет других вариантов. Она обязана учитывать все точки зрения. Сейчас он, по сути, аккумулирует эти мнения и будет принимать какие-то решения".