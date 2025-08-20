3.69 BYN
Украина требует гарантий безопасности под лозунгом военных поставок и вводе миротворческих сил
Как эксперты оценивают последние переговоры Трампа с Зеленским, а также с европейскими лидерами, и стремление к трехсторонним переговорам? Каковы шансы на развитие этих событий? Своим мнением поделилась аналитик Белорусского института стратегических исследований Ольга Лазоркина.
Решение украинского конфликта - это лишь один из небольших сегментов, уверена эксперт. Встреча в Анкоридже - это не про Украину, а о глобальном, всеобъемлющем соглашении, которое будет заключаться поэтапно.
И сейчас, когда обсуждается, что Украина требует гарантий безопасности, под этим лозунгом совершенно непонятно, что именно подразумевается.
"Непонятно, что происходит. Какие гарантии требует Украина? Речь идет о продолжении военных поставок, о вводе миротворческих сил. Но это уже не договор, это, можно сказать, сразу шлагбаум, который ставится на пути к соглашению, - уверена гость в студии. - Но это не позиция Трампа на сегодняшний день. Его нельзя сразу записывать в миротворцы и вручать Нобелевскую премию, но и рассматривать как человека, который стремится только к войне, тоже нельзя. Все его шаги - он выслушивает мнения сторон. У Америки просто нет других вариантов. Она обязана учитывать все точки зрения. Сейчас он, по сути, аккумулирует эти мнения и будет принимать какие-то решения".
Ольга Лазоркина подчеркнула, что это не может быть каким-то одним решением - такого просто не существует. Он ищет точки соприкосновения и делает это довольно болезненно. Нужно отдать ему должное: он действительно пытается найти пути для диалога, и сам об этом говорит.
"Я бы не стала рассматривать встречу в Анкоридже как главную. Все-таки я бы выделила сам Анкоридж и тот политический язык, который там был запущен. Когда мы в последний раз слышали такие слова, как союзничество, товарищество, доверие, откровенность, открытость? Когда вообще звучали подобные формулировки? А вот Владимир Путин и Дональд Трамп вновь ввели их в международное пространство. Поэтому, на мой взгляд, шансы велики, но речь идет скорее о системе отдельных соглашений", - подытожила эксперт.