Умер Бедрос Киркоров

В возрасте 92 лет скончался Бедрос Киркоров - отец известного российского исполнителя Филиппа Киркорова. В конце сентября 2024 года певец рассказывал, что его отец находится дома из-за ухудшения состояния здоровья. А в декабре попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Бедрос Киркоров начал музыкальную карьеру во время службы в армии. В 2012-м он удостоился звания народного артиста России. Сегодня его талантливый сын призвал ценить каждое мгновение, проведенное с родными.