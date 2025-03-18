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Умер Бедрос Киркоров
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32025-03-18T14:44:45.000000Z00
В возрасте 92 лет скончался Бедрос Киркоров - отец известного российского исполнителя Филиппа Киркорова. В конце сентября 2024 года певец рассказывал, что его отец находится дома из-за ухудшения состояния здоровья. А в декабре попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Бедрос Киркоров начал музыкальную карьеру во время службы в армии. В 2012-м он удостоился звания народного артиста России. Сегодня его талантливый сын призвал ценить каждое мгновение, проведенное с родными.