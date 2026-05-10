Урожай-2026: расскажем о девушках-хлеборобах Минской области
Май в Беларуси - это активная аграрная пора. Посевная прошла, но теплые месяцы летят быстро, и уже нужно думать об уборочной. Так, хозяйства Минской области получили сто новых комбайнов "Гомсельмаш". При этом будущий урожай не только в крепких мужских руках.
Белорусские женщины точно умеют все. В 2026 году центральный регион ломает стереотипы: штурвал зерноуборочных машин летом займут две девушки.
Не слабо!
Татьяна Печурко хорошо знакома с механизацией своего сельхозпредприятия: как диспетчер, знает, где и как работает трактор с сеялкой, грузовик или комбайн. Более того, два сезона она была помощником своего мужа-комбайнера. И вот теперь девушка решила сама сесть за руль серьезной машины.
Татьяна Печурко, диспетчер ОАО "Деревное":
"Интерес у меня появился с детства: мой папа работал на комбайне, и тогда мне казались эти машины чем-то особенным. Я даже и подумать не могла, что такой комбайн покорится и мне. Конечно, я благодарна за такой подарок и за то, что в меня поверили. Это возможность вносить свой вклад в каравай нашей страны".
Линейные и столбчатые диаграммы - для пятиклассников, а для школьников из десятого - пространственные фигуры! Вот уже пять лет Марина Пенязь преподает математику в средней школе № 13 города Слуцка. За это время выросли ее первые ученики, повысила свой статус и сама учитель. Сегодня она завуч.
Марина Пенязь, замдиректора СШ № 13 Слуцка, механизатор:
"Моя малая родина - это город Слуцк. Как говорят, где учился, там и пригодился. С первого класса я обучалась здесь. После окончания высшего учебного заведения я вернулась в свои родные стены в роли учителя и постепенно из учителя маленькими шажками дошла до заместителя директора по учебной работе".
Деловой костюм учителя с легкостью меняет на рабочую форму механизатора! В сельском хозяйстве Марина Пенязь с самого детства: отец работал агрономом. С агротехникой же ее познакомили муж и свекор. Два сезона девушка отработала помощником комбайнера в хозяйстве "Весейский покров". Молотили более тысячи тонн зерна. И вот очередной дебют - уже в статусе самостоятельного комбайнера.
GS12A1 PRO - модель Гомсельмаша с высокой производительностью и простотой в работе. Машина рассчитана на уборку самых сложных хлебов. Объем бункера - более 9 тысяч литров, а опустошается он полностью менее чем за 2 минуты.
"Мне свекор мой показывал структуру комбайна, из чего состоит, на что нужно обращать внимание. Если есть желание, то всего можно достичь, - рассказала Марина Пенязь, замдиректора СШ № 13 Слуцка, механизатор. - Говорят, что механизаторы-комбайнеры - это мужское дело. Но хлеб качественно можно убирать и женскими руками. В этом году в "Весейском покрове" мы покажем, как это осуществлять".
Пришло время тест-драйва: техника новая, функционал - на максимуме, многое предстоит узнать, права категории F - в кармане, а во взгляде - уверенность в успехе.
"Хлебные корабли" у наших героинь - в эксклюзивной, тематической ливрее. Год обязывает.
Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:
"Мы вместе с Гомсельмашем в Год белорусской женщины по-особенному подошли к покраске комбайнов. Решили сделать это красиво и знаково. Наши женщины этого заслуживают, они показывают, на что способны, когда это необходимо, не просто коня на скаку остановить, но и укротить 330 лошадиных сил в этом комбайне".
Всего же на старте сезона парк хлебоуборочных машин Минской области пополнили 100 новых комбайнов. Качественная механизация - один из гарантов хорошего урожая.
Буквально через два месяца Татьяна Печурко и Марина Пенязь станут первопроходцами жатвы-2026. У каждой - максимальная поддержка: как в семье, так и среди коллег-механизаторов. Поэтому агросезон будет точно хлебным и душевным.