Услышать мир: в РНПЦ оториноларингологии спасают слух более сотни малышей в год

Новые клиники, больницы, обновление медоборудования: Беларусь достигла уровня охвата населения медико-санитарными услугами в 87 %. Это позволило войти в число лидеров среди государств СНГ.

В РНПЦ оториноларингологии поставили новое инновационное оборудование, которое поможет врачам выявлять проблемы со слухом у малышей на самых ранних стадиях.

Николай Гребень, директор РНПЦ оториноларингологии:

"Наш центр приобрел оборудование для объективной диагностики слуха. То есть объективно мы можем проверить слух, в том числе у новорожденного ребенка и детей самого раннего возраста. И уже после этого или подобрать ребенку слуховой аппарат в зависимости от степени тугоухости, или прооперировать ребенка".

Николай Гребень, директор РНПЦ оториноларингологии

Ежегодно в РНПЦ оториноларингологии возможность слышать получает больше сотни малышей. Операции в этом направлении уникальны и высокотехнологичны. Случаев, за которые "не берутся" врачи, - нет.

