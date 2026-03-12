Услышать мир: в РНПЦ оториноларингологии спасают слух более сотни малышей в год

"Наш центр приобрел оборудование для объективной диагностики слуха. То есть объективно мы можем проверить слух, в том числе у новорожденного ребенка и детей самого раннего возраста. И уже после этого или подобрать ребенку слуховой аппарат в зависимости от степени тугоухости, или прооперировать ребенка".