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Успех ПВТ подтолкнул к развитию подобных проектов в Казахстане - Жаксылыков
Как Беларусь и Казахстан взаимодействуют в IT-секторе и чему учатся друг у друга, в программе "Актуальное интервью" рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси Тимур Жаксылыков.
Дипломат отметил, что в сфере IT страны учатся друг у друга очень многому. По его словам, успех белорусского Парка высоких технологий был одним из стимулов, который подтолкнул к развитию подобных проектов в Казахстане. "Такие проекты в Казахстане очень успешные. IT-хаб в Астане можно привести в качестве примера. Не скажу, что полностью мы хотели скопировать то, что делается в Минске. Совсем не так. Но мы вдохновлялись этим примером. И сейчас развитие идет очень успешно. Ежегодно обновляются рекордные цифры по экспорту IT-продукции, товаров и услуг. И я думаю, что еще есть много точек соприкосновения и развития сотрудничества", - подчеркнул посол.
Тимур Жаксылыков сказал, что программисты - это в основном молодые мобильные люди, и они очень тесно между собой общаются.
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