Успех ПВТ подтолкнул к развитию подобных проектов в Казахстане - Жаксылыков

Дипломат отметил, что в сфере IT страны учатся друг у друга очень многому. По его словам, успех белорусского Парка высоких технологий был одним из стимулов, который подтолкнул к развитию подобных проектов в Казахстане. "Такие проекты в Казахстане очень успешные. IT-хаб в Астане можно привести в качестве примера. Не скажу, что полностью мы хотели скопировать то, что делается в Минске. Совсем не так. Но мы вдохновлялись этим примером. И сейчас развитие идет очень успешно. Ежегодно обновляются рекордные цифры по экспорту IT-продукции, товаров и услуг. И я думаю, что еще есть много точек соприкосновения и развития сотрудничества", - подчеркнул посол.