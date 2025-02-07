Утвержден протокол к договору Беларуси и РФ о налогообложении по косвенным налогам

Депутаты на заседании второй сессии Палаты представителей Национального собрания VIII созыва приняли законопроект "О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор между Республикой Беларусь и Российской Федерацией об общих принципах налогообложения по косвенным налогам от 3 октября 2022 года", сообщила БЕЛТА.

Законопроект внесен в Палату представителей Советом Министров. Им предусматривается ратификация протокола о внесении изменений в договор между Республикой Беларусь и Российской Федерацией об общих принципах налогообложения по косвенным налогам. Протокол был подписан в Москве 20 сентября 2024 года.

Протокол разработан в соответствии с договором с целью его актуализации с учетом реализации новых норм в налоговых законодательствах Республики Беларусь и Российской Федерации, касающихся льгот по НДС и акцизам. В частности, уточнен порядок расчета трансфертов, внесены изменения в ряд приложений, таких как "Минимальный перечень подакцизных товаров и услуг", "Перечень освобождений, льгот по уплате акцизов", "Категории налогоплательщиков, освобождаемых от налога на добавленную стоимость", "Операции (обороты), освобождаемые от налога на добавленную стоимость" и прочее.