Ужасы концлагеря Маутхаузен: как в "блоке № 20" издевались над советскими офицерами
В своей работе кандидат исторических наук, руководитель поискового проекта "Солдатские обелиски" студентов Московского авиационного института Александр Грибовский очень много уделяет времени военнопленным концлагеря Маутхаузен.
В "Актуальном интервью" он рассказал, что это был за концлагерь, ведь известно, что там содержались военнопленные офицеры Красной армии.
Концлагерь Маутхаузен был создан еще до начала Великой Отечественной войны, в 1933 году. Там сначала содержались политические узники Третьего рейха, а с началом Великой Отечественной в концлагерь стали поступать и советские военнопленные.
"Там было очень много солдат, офицеров, но самое страшное в концлагере - существование "блока № 20". Это спецблок - блок смерти, где в основном находились советские офицеры, которые сбегали из других концлагерей, но которых ловили, передавали в гестапо и потом этапировали в Маутхаузен на уничтожение", - привел исторический факт собеседник.
В ходе исследований историки установили, что немцами была издана и специальная директива, которая называлась "Пуля". Она была секретной, потому что связана с образованием "блока № 20". На вопрос, почему она была так засекречена, гость интервью ответил, что у всех узников, попадавших в "блок № 20", на персональных карточках стояли только отметки лагерей, в которые они попадали изначально (например, концлагерь в Барановичах, концлагерь Лодзь на территории Польши), а все было засекречено потому, что немецко-фашистским захватчикам нужно было скрыть преступления.
Факт
По словам кандидата исторических наук, "в блоке № 20" погибли от 6 до 10 тыс. советских офицеров. На сегодняшний день составлен список только из более 500 человек.
"Каждый день в лагере офицеры Красной армии испытывали нечеловеческие издевательства. Их выгоняли на улицу (концлагерь Маутхаузен находился в Австрии и стоял на вершине горы, где зимой дуют очень холодные ветра) на мороз на два-три часа, где люди просто-напросто замерзали", - рассказал руководитель поискового проекта "Солдатские обелиски" студентов Московского авиационного института. Также узников заставляли бегать вокруг барака. Если человек смог пробежать, то оставался живым, но чаще люди падали и не вставали уже никогда, так как кто не мог подняться, сразу же добивала немецкая охрана.
Помимо этого, каждый день в лагерь приходили эсэсовцы с молодыми эсэсовцами, которые проходили школу молодого охранника, где они тренировались на советских военнопленных, как убить военнопленного без применения оружия, голыми руками. Всегда 10-20 узников "блока № 20" погибали.
Еще одна пытка - пытка душем. Содержавшихся в блоке людей загоняли в специальную комнату и открывали ледяную воду, и всегда человек 10 (а их туда отправляли группами) не могли выйти из этой комнаты и умирали.