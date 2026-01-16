Ужасы концлагеря Маутхаузен: как в "блоке № 20" издевались над советскими офицерами

Фото: РБК news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9351642-3256-4ab1-bc67-c902219d7779/conversions/2dd050c4-b44f-4e53-a3ff-32aba9ef8716-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9351642-3256-4ab1-bc67-c902219d7779/conversions/2dd050c4-b44f-4e53-a3ff-32aba9ef8716-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9351642-3256-4ab1-bc67-c902219d7779/conversions/2dd050c4-b44f-4e53-a3ff-32aba9ef8716-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9351642-3256-4ab1-bc67-c902219d7779/conversions/2dd050c4-b44f-4e53-a3ff-32aba9ef8716-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: РБК

В своей работе кандидат исторических наук, руководитель поискового проекта "Солдатские обелиски" студентов Московского авиационного института Александр Грибовский очень много уделяет времени военнопленным концлагеря Маутхаузен.

В "Актуальном интервью" он рассказал, что это был за концлагерь, ведь известно, что там содержались военнопленные офицеры Красной армии.

Концлагерь Маутхаузен был создан еще до начала Великой Отечественной войны, в 1933 году. Там сначала содержались политические узники Третьего рейха, а с началом Великой Отечественной в концлагерь стали поступать и советские военнопленные.

"Там было очень много солдат, офицеров, но самое страшное в концлагере - существование "блока № 20". Это спецблок - блок смерти, где в основном находились советские офицеры, которые сбегали из других концлагерей, но которых ловили, передавали в гестапо и потом этапировали в Маутхаузен на уничтожение", - привел исторический факт собеседник.

В ходе исследований историки установили, что немцами была издана и специальная директива, которая называлась "Пуля". Она была секретной, потому что связана с образованием "блока № 20". На вопрос, почему она была так засекречена, гость интервью ответил, что у всех узников, попадавших в "блок № 20", на персональных карточках стояли только отметки лагерей, в которые они попадали изначально (например, концлагерь в Барановичах, концлагерь Лодзь на территории Польши), а все было засекречено потому, что немецко-фашистским захватчикам нужно было скрыть преступления.

Факт По словам кандидата исторических наук, "в блоке № 20" погибли от 6 до 10 тыс. советских офицеров. На сегодняшний день составлен список только из более 500 человек.

"Каждый день в лагере офицеры Красной армии испытывали нечеловеческие издевательства. Их выгоняли на улицу (концлагерь Маутхаузен находился в Австрии и стоял на вершине горы, где зимой дуют очень холодные ветра) на мороз на два-три часа, где люди просто-напросто замерзали", - рассказал руководитель поискового проекта "Солдатские обелиски" студентов Московского авиационного института. Также узников заставляли бегать вокруг барака. Если человек смог пробежать, то оставался живым, но чаще люди падали и не вставали уже никогда, так как кто не мог подняться, сразу же добивала немецкая охрана.

Александр Грибовский news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8d4d5b73-25a9-4714-8b69-436e500bf41d/conversions/6367fd94-09a4-4160-8a74-b0fcec2ece4c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8d4d5b73-25a9-4714-8b69-436e500bf41d/conversions/6367fd94-09a4-4160-8a74-b0fcec2ece4c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8d4d5b73-25a9-4714-8b69-436e500bf41d/conversions/6367fd94-09a4-4160-8a74-b0fcec2ece4c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8d4d5b73-25a9-4714-8b69-436e500bf41d/conversions/6367fd94-09a4-4160-8a74-b0fcec2ece4c-xl-___webp_1920.webp 1920w Александр Грибовский

Помимо этого, каждый день в лагерь приходили эсэсовцы с молодыми эсэсовцами, которые проходили школу молодого охранника, где они тренировались на советских военнопленных, как убить военнопленного без применения оружия, голыми руками. Всегда 10-20 узников "блока № 20" погибали.