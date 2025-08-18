Трагедия на хуторе Загребля: за что фашисты заживо сожгли семью Кохнович

Фото: ТАСС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/71702c66-48ef-4b04-b8f3-e28f1e0f3da8/conversions/5c55c9ea-c401-45e0-ba1e-15b1ffc439e7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/71702c66-48ef-4b04-b8f3-e28f1e0f3da8/conversions/5c55c9ea-c401-45e0-ba1e-15b1ffc439e7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/71702c66-48ef-4b04-b8f3-e28f1e0f3da8/conversions/5c55c9ea-c401-45e0-ba1e-15b1ffc439e7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/71702c66-48ef-4b04-b8f3-e28f1e0f3da8/conversions/5c55c9ea-c401-45e0-ba1e-15b1ffc439e7-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: ТАСС

Беларусь неоднократно становилась ареной жесточайших военных действий. Самые кровопролитные бои прошли, конечно, в период Великой Отечественной войны. Вспоминая те события, нельзя забывать о военных преступлениях вермахта и против гражданского населения.

Сейчас для людей, которые знакомы с войной лишь по книгам, слова "не щадили ни женщин, ни детей" могут показаться утрированными, но это было именно так. Сейчас деревня Теребень - а тогда полесские хутора - были тому свидетели.

На том месте, где сейчас высажено кукурузное поле, в 1943 году были болота и луга, а на возвышенности стоял деревянный дом, в котором жила семья Петра и Татьяны Кохнович, в которой было четверо малолетних детей от 6 до 13 лет. Но в 1943-м туда пришли фашисты и сожгли семью заживо.

Памятник семье Кохнович news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a33b25c7-6650-486b-8a7f-499072c788ce/conversions/3af2779f-e721-4ed1-bd8b-d3262918e10d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a33b25c7-6650-486b-8a7f-499072c788ce/conversions/3af2779f-e721-4ed1-bd8b-d3262918e10d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a33b25c7-6650-486b-8a7f-499072c788ce/conversions/3af2779f-e721-4ed1-bd8b-d3262918e10d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a33b25c7-6650-486b-8a7f-499072c788ce/conversions/3af2779f-e721-4ed1-bd8b-d3262918e10d-xl-___webp_1920.webp 1920w Памятник семье Кохнович

"На памятнике написано, что захоронены шесть человек, но говорят, что была и невестка с младенцем на руках. Потом, когда пепелище развернули, она держала на руках ребенка, их кости уже разбирали. Это страшно, до сих пор не могу смириться с этим", - рассказала внучка убитого Петра Кохновича Анна Саливон.

Как отметил учитель Бобриковской средней школы Руслан Король, летом 1943 года был сделан донос на эту семью. Женщина сообщила гарнизону, что есть семья, которая сотрудничает с партизанским движением. После доноса на хутор Загребля выехал отряд СС, который уничтожил семью Петра Кохновича и сжег хутор.

По имеющимся данным, тогда каратели объяснили населению, что гражданина Кохновича сожгли за то, что он поссорился с солтусом деревни Теребень (солтус - староста-коллаборант). "Петр Кохнович оказался неугоден оккупационной власти, поэтому его показательно сожгли вместе с его семьей", - считает начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Пинского райисполкома Юрий Бушик.

Кадр сожжения деревенского дома в годы ВОВ news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f895ad59-e824-45f5-bac5-4536abca028f/conversions/95c06f68-fb91-4791-9626-c0ac440768d9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f895ad59-e824-45f5-bac5-4536abca028f/conversions/95c06f68-fb91-4791-9626-c0ac440768d9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f895ad59-e824-45f5-bac5-4536abca028f/conversions/95c06f68-fb91-4791-9626-c0ac440768d9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f895ad59-e824-45f5-bac5-4536abca028f/conversions/95c06f68-fb91-4791-9626-c0ac440768d9-xl-___webp_1920.webp 1920w Кадр сожжения деревенского дома в годы ВОВ

"У нас имеется протокол опроса свидетелей, жителей деревни Теребень, который датирован 1945 годом. Из этих документов было получено подтверждение информации, которую сообщила родственница Петра Кохновича. Были опрошены два человека, которые говорили, что оказались очевидцами карательной операции. Они подтвердили, что к Кохновичу Петру пришла карательная группа, которая совершила геноцид, убив Петра Кохновича, его супругу и детей", - пояснил зампрокурора Пинской межрайонной прокуратуры Алексей Борчук.

Также он добавил, что, исходя из данных, тогда погибли шесть человек, а само хозяйство было спалено. Далее развернулись следственные мероприятия для закрепления полученной информации. Был проведен разговор с участником группы, допрос женщины-родственницы Кохновича Петра, которая детально рассказала об обстоятельствах, которые ей известны от ее родственника. "Она подтвердила, что ее дед, который тогда проживал вместе с Кохновичем Петром, рассказывал, что за связь с партизанами карательная группа действительно прибыла к хутору и сожгла семью. По его показаниям, всех живьем загнали в помещение, обложили соломой и подпалили", - рассказал Алексей Борчук.

Кадр сожженой деревни в годы ВОВ news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9903654-d424-468d-a7b0-4dda9930a4fb/conversions/b519e540-aa9b-4291-8292-1ad8b7385421-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9903654-d424-468d-a7b0-4dda9930a4fb/conversions/b519e540-aa9b-4291-8292-1ad8b7385421-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9903654-d424-468d-a7b0-4dda9930a4fb/conversions/b519e540-aa9b-4291-8292-1ad8b7385421-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9903654-d424-468d-a7b0-4dda9930a4fb/conversions/b519e540-aa9b-4291-8292-1ad8b7385421-xl-___webp_1920.webp 1920w Кадр сожженой деревни в годы ВОВ

В ходе расследования стало известно, что одна дочка выжила. Это была Кохнович Мария, у которой брали отпечатки пальцев во время пребывания в фильтрационном лагере, где проверяли, есть ли какой-либо компромат на человека, когда он возвращался из канцлагеря.

"Мы нашли ее сына, побеседовали с ним. Он рассказал, что его мама тогда ушла пасти коров, откуда увидела зарево со стороны нахождения хутора, побежала туда, но он был уже оцеплен, все горело. Она попыталась пройти, но немецкий солдат оттолкнул ее и бросил в ров. После этого Марию вывезли в Германию, где она находилась в концентрационном лагере и работала на железнодорожной станции недалеко от Берлина", - дополнил зампрокурора Пинской межрайонной прокуратуры.

После освобождения территорий от немецко-фашистских захватчиков Мария вернулась на родину (к слову, эти показания тоже были перепроверены, данная информация подтвердилась благодаря архивным документам Брестского областного архива). Чуть позже нашли анкету гражданина СССР, возвратившегося через польскую границу, исходя из чего стало ясно, что Мария Кохнович прошла фильтрационный лагерь, когда возвращалась из концентрационного. В обнаруженных документах есть данные, что она была вывезена из деревни Теребень в Германию и содержалась в лагере Лихтенраде в Берлине.

Семья Кохнович - не единственная семья, которая была уничтожена на территории Бобриковского сельсовета. Были и другие. Например, еврейская семья Уцеховских в Доброславке, семья Пашелюков с несовершеннолетними детьми в Липниках, женщина Ульяна Рожаловец с новорожденным ребенком в Малой Плотнице и другие семьи.