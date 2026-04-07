В 2026 году в Беларуси планируют трудоустроить 140 тыс. молодых людей

Не менее 140 тыс. молодых людей планируют трудоустроить на время каникул в 2026 году в Беларуси. В 2025 году в студотрядах по всей стране работали примерно 64 тыс. человек. Сейчас в планах увеличить цифру. Только в Минске в студотряды планируют принять около 25 тыс. человек.

Надежда Шаховская, командир Республиканского штаба студенческих отрядов БРСМ:

"В этом году мы уже идем с опережением по трудоустроенным ребятам, но планируем прирасти на 15-20 %. Самыми востребованными отрядами являются сервисные, на втором месте - сельскохозяйственные".

Молодые люди могут проявить себя в 7 направлениях: строительные, сельскохозяйственные, педагогические, сервисные, экологические, медицинские и производственные отряды.

