В 2026 году в Беларуси планируют трудоустроить 140 тыс. молодых людей

Не менее 140 тыс. молодых людей планируют трудоустроить на время каникул в 2026 году в Беларуси. В 2025 году в студотрядах по всей стране работали примерно 64 тыс. человек. Сейчас в планах увеличить цифру. Только в Минске в студотряды планируют принять около 25 тыс. человек.