В Беларуси 31 января проводится единый день безопасности дорожного движения

В стране 31 января проводится единый день безопасности дорожного движения. Особое внимание уделяется пьяным, бесправникам и водителям, пользующимся гаджетами во время движения, сообщили в ГАИ.

Будут смотреть за поведением пешеходов и наличием у них фликера в темноте. К рейдовым мероприятиям в Гомельской и Минской областях подключатся экипажи спецподразделения "Стрела".

Вероника Романькова, начальник отделения ГУ ГАИ МВД Беларуси:

"Сотрудники ГАИ проведут разъяснительную работу в трудовых коллективах и учреждениях образования, напомнят о последствиях безрассудного поведения и ответственности за различные нарушения в сфере дорожной безопасности. Организован круглосуточный мониторинг ситуации на дорогах. Экипажи ДПС ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения".