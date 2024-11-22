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В Беларуси аренду в рублях закрепят на постоянной основе

В Беларуси арендную плату в договорах предложено указывать в белорусских рублях. За очередной шаг в дедолларизации экономики проголосовали депутаты.

Норму рассчитывают закрепить в Гражданском кодексе. Она предусматривает определение в договоре аренды, кроме финансовой аренды (лизинга), размера арендной платы только в рублях. Это прописано в проекте закона "О потребительском кредите и потребительском микрозайме".

Среди других новаций - возможность предоставить отсрочку платежа по кредиту как минимум на 3-месячный срок. Помимо этого, банки и микрофинансовые организации обязали сообщать заявителю до заключения кредитного договора о превышении уровня долговой нагрузки.

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