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В Беларуси аренду в рублях закрепят на постоянной основе
В Беларуси арендную плату в договорах предложено указывать в белорусских рублях. За очередной шаг в дедолларизации экономики проголосовали депутаты.
Норму рассчитывают закрепить в Гражданском кодексе. Она предусматривает определение в договоре аренды, кроме финансовой аренды (лизинга), размера арендной платы только в рублях. Это прописано в проекте закона "О потребительском кредите и потребительском микрозайме".
Среди других новаций - возможность предоставить отсрочку платежа по кредиту как минимум на 3-месячный срок. Помимо этого, банки и микрофинансовые организации обязали сообщать заявителю до заключения кредитного договора о превышении уровня долговой нагрузки.
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