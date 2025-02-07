В Беларуси депутаты приняли законопроект по вопросам обеспечения прав детей

Проектом закона предлагается внесение соответствующих изменений в кодексы Республики Беларусь о браке и семье, об образовании, законы "О правах ребенка", "О гарантиях по социальной защите детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", "О физической культуре и спорте".