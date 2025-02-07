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В Беларуси депутаты приняли законопроект по вопросам обеспечения прав детей
Депутаты на заседании второй сессии Палаты представителей Национального собрания VIII созыва приняли в первом чтении законопроект "Об изменении законов по вопросам обеспечения прав детей", пишет БЕЛТА.
Законопроект внесен в Палату представителей Советом Министров. Он разработан в целях совершенствования законодательства в области обеспечения прав ребенка, в том числе посредством усиления гарантий государственной защиты прав и законных интересов детей.
Проектом закона предлагается внесение соответствующих изменений в кодексы Республики Беларусь о браке и семье, об образовании, законы "О правах ребенка", "О гарантиях по социальной защите детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", "О физической культуре и спорте".
Посредством принятия данного законопроекта будут закреплены правовые нормы, обеспечивающие совершенствование механизма защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию в части установления обязанности родителей обеспечивать защиту детей от информации, распространяемой в глобальной компьютерной сети Интернет, которая причиняет вред здоровью и развитию детей, а также обязанности государственных органов, иных организаций оказывать информационно-консультативную помощь родителям (опекунам, попечителям) в реализации мер по защите детей от такой информации.