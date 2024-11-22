В Беларуси интернатные учреждения уходят на второй план, становится больше замещающих семей

Социальная политика - важнейший фундамент для будущего страны.

Семья и дети - особая ценность для белорусов. Но, к сожалению, не все малыши растут в любви родных и близких, заботу о некоторых из них берет на себя государство.

Детский городок в Ленинском районе Минска необычный. В своем роде даже уникальный. Это новая модель жизнеустройства детей, которые остались без попечения родителей. Для них обстановка максимально приближена к семейной. Дети ходят в обычные школы и детсады. Свою опору и поддержку они нашли в родителях-воспитателях.

Алла Сидорович работает в детском городке 11-й год. Сколько вырастила и воспитала детей за эти годы, вспоминает с трудом. Главное - для каждого из них она стала главным человеком в жизни. Сегодня в ее большой семье 7 воспитанников.

И таких квартир здесь 12. За четверть века детский городок стал родным домом для сотни детишек. Главная задача учреждения - максимально подготовить их ко взрослой жизни. Ну и, конечно, одарить теплом и заботой.

Сегодня 90 % детей-сирот воспитываются в замещающих семьях. Интернатные учреждения постепенно уходят в прошлое.

Татьяна Белевич, директор Национального центра усыновления:

"В Беларуси развита работа, направленная на семейную форму устройства детей. И на сегодняшний день у нас существует более 280 детских домов семейного типа, в которых воспитывается около 1,5 тыс. детей".

Так ли было всегда? Нет. Как было после развала Союза, сегодня вспомнят многие. Жизнь по талонам, тут бы и себя прокормить. Мало кто думал про интернаты. Судьба сотни мальчишек и девчонок, которых подвели взрослые, была предопределена в середине 1990-х. Тогда Александр Лукашенко утвердил национальный план действий по улучшению положения детей и охране их прав.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси (1995 г.):

"Чтобы помочь всем вам поддержать подрастающее поколение, нами разработана большая взрослая программа "Дети Беларуси". Для вас, ребята, для вашей защиты от несправедливости и зла принят и действует сегодня в нашей стране закон, который так и называется "О правах ребенка". О ваших правах. Я хочу, чтобы вы знали: несмотря на любые трудности, мы всегда будем оберегать и поддерживать вас".

Актовый зал социального детского пансионата в Червене активно заполняется. Желание полноценно жить и прикоснуться к празднику сильнее физических возможностей. Это каждый день на своем примере доказывают воспитанники пансионата. Держать в руке приборы, ровно сидеть и начать говорить для многих здесь уже колоссальный прогресс. Учреждение - одно из крупнейших в республике. На попечении находятся 277 человек с особенностями психофизического развития, 75 из них в том числе дети-сироты, заботу о которых взяло на себя государство.

Элла Борисова, директор Червенского детского социального пансионата "Игуменский":

"Самое главное не видеть в них эту особенность. Если ее не замечать, работа строится точно так же, как в любом учреждении, где живут, воспитываются и учатся дети. Наши дети, которые проживают в нашем пансионате, задействованы в образовательном процессе. С ними работают учителя-дефектологи по специальным программам, которые определены комиссией".