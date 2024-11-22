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В Беларуси изменили режим в пунктах пропуска через границу для въезда вне очереди
В Беларуси внесли изменения в Положение о режиме в пунктах пропуска через государственную границу Беларуси в части въезда вне очереди. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 5 декабря 2024 № 899 "Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 22 января 2009 года № 70", которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Как пояснили в пресс-службе ГТК, в частности, скорректированы категории транспортных средств, которые пропускаются в первоочередном порядке в автодорожные пункты пропуска и пункты упрощенного пропуска с системой электронной очереди.
"Без очереди въехать в пункты пропуска теперь не могут транспортные средства, к которым применяется таможенное сопровождение в связи с непредоставлением обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин и иных платежей в соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС", - проинформировали в ГТК.
При этом право внеочередного въезда в автодорожные пункты пропуска сохранится за транспортными средствами, к которым применено таможенное сопровождение по иным предусмотренным законодательством основаниям.
"Практическая реализация данных изменений будет способствовать формированию справедливой очереди грузовых транспортных средств", - добавили в пресс-службе ГТК.
Нормы постановления вступили в силу с 1 января 2025 года.
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